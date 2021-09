Das ÖMG Sommerfest 2021

Frisches Denken, Sommerstimmung und Networking

Wien (OTS) - Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud am Donnerstag, den 3.September 2021, abends zum Sommerfest ins Palais Freiluft. Das alljährliche sommerliche Get-together der Marketingszene hatte diesmal einen Event-im-Event: Die Rookie-Ehrung von insgesamt vier Lehrgängen im Bereich Online Marketing und Social Media Marketing der Werbe Akademie des WIFI Wien.

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft lud am vergangenen Donnerstagabend zur sommerlichen Party und gab sich das Zusatzmotto: „Meet your future talents“. Die Gäste und Mitglieder der ÖMG waren glücklich über den persönlichen Austausch und das Networking und genossen die einzigartige Kulisse des Palais Auersperg-Garten, der in diesem Sommer mit dem „Palais Freiluft“ eine perfekte Eventlocation bot.

„ All unsere Mitglieder freuen sich über Live-Events und das bei prachtvollem Wetter. Wie immer bei der ÖMG war der Spaß großgeschrieben, und das Zusatzmotto „meet your future talents“ haben viele nur allzu gerne aufgegriffen und sich mit den Absolvent*innen der Online Marketing und Social Media Marketing Kurse vernetzt. “, meint Barbara Rauchwarter, Präsidentin der Österreichischen Marketing-Gesellschaft und Chief Marketing Officer der APA-Gruppe.

Meet your future talents

Die Marketingbranche leidet, wie viele andere Branchen, unter einem massiven Fachkräftemangel im Bereich Digitalisierung, Social Media Marketing und Online Marketing. Nicht rein nur technologische Aspekte bremsen potenzielle Höhenflüge in diesen Segmenten, sondern vor allem der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften.

„ Wir sehen ein ernstes Problem in einer Branche, die massiv digitalisiert und digitalisieren muss und schaffen mit der Vernetzung mit den Studentinnen und Studenten einen Mehrwert für diese und unsere Mitglieder “, so Alexander Oswald, Präsident der Österreichischen Marketing-Gesellschaft und Geschäftsführer der Futura GmbH.

Aus diesem Grund übernahm man seitens der ÖMG gerne die Möglichkeit, den Rahmen dafür zu bilden, um die Mitglieder der ÖMG mit den ausgezeichneten Absolvent*innen der Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management des Werbe Akademie des WIFI Wien zusammenzubringen. Geehrt wurden die Besten der Lehrgänge in den Bereichen „Beste Strategie“, „Extra Mile“, „Beste Arbeit“ sowie „Rookie des Jahrgangs“.

Gesehen wurden bei der Veranstaltung:

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft

Auf Initiative des Deutschen Marketingverbands (DMV) wurde das österreichische Pendant ÖMG im Jahr 2002 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus der Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Dienstleistungsunternehmen, Medien sowie Beratungsunternehmen wie Werbeagenturen, Unternehmensberater etc. zusammen. ÖMG steht für eine Reihe von exklusiven Veranstaltungen und Business Lounges und zeichnet sich durch Praxisnähe aus. Der Verband hat sich das deklarierte Ziel gesetzt, als Kompetenz-Plattform zu agieren und den Schulterschluss mit angrenzenden Disziplinen zu suchen und so auch die Eigenwahrnehmung der Marketingbranche zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Personalberatungen und der Marketing- und Werbebranche soll gefördert und forciert werden.

