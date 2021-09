SPÖ-Deutsch kritisiert Corona-Missmanagement von Kurz: „Corona-Chaos geht ungebremst weiter“

Kurz lässt auch im „ServusTV-Talk“ klare Aussagen und durchdachten Plan vermissen“ – „Corona-Horrorjahr 2020 darf sich nicht wiederholen, Regierung muss aus Fehlern lernen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Montag, seine Kritik am „katastrophalen Corona-Management der Regierung Kurz“ bekräftigt. „Fast eine Stunde hätte Kurz im gestrigen ‚ServusTV-Talk Spezial’ Zeit gehabt, der Bevölkerung zu erklären, wie er verhindern will, dass sich das Corona-Horrorjahr 2020 in Österreich wiederholt. Doch statt klarer Aussagen, Aufklärung und einem durchdachten Plan gab es von Kurz wieder nur die üblichen Ankündigungen, leeren Phrasen und unangebrachten Selbstbeweihräucherungen. Es ist eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen in unserem Land, dass die Regierung auch aus 20 Monaten Erfahrung mit Corona nichts gelernt hat. Im Gegenteil: Das Corona-Chaos geht ungebremst weiter. Türkis-Grün hat zum zweiten Mal den Sommer verschlafen und wichtige Vorbereitungen auf die lange Bank geschoben. Kurz hat fahrlässigerweise und gegen alle Fakten österreichweit auf ÖVP-Plakaten die Pandemie sogar für beendet erklärt und so die Menschen in eine trügerische Sicherheit gewiegt. Auch die Entscheidung der Regierung, die so wichtige Impfkampagne klammheimlich einzustellen, rächt sich jetzt bitter. Es kann nicht sein, dass die Menschen die Rechnung dafür mit ihrer Gesundheit bezahlen müssen“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Ich frage mich, was es noch braucht, damit die Regierung endlich aufwacht und in die Gänge kommt. Die SPÖ hat wiederholt betont, dass die Regierung den Sommer nicht verschlafen darf. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat immer wieder ihre Expertise eingebracht und erst vor kurzem einen Plan vorgelegt, wie die 4. Welle bekämpft und die Impfrate erhöht werden kann. Doch die Regierung ignoriert das genauso wie die Mahnungen von Spitalsärzt*innen, Virolog*innen, dem Covid-Prognose-Konsortium oder zuletzt Rotkreuz-Chef Foitik, die allesamt mehr Tempo und Aktivität von der Regierung einfordern, damit Österreich nicht wieder ins Desaster schlittert“, zeigt Deutsch auf. Ganz offensichtlich lerne die Regierung und speziell die Kurz-ÖVP nichts aus ihren Fehlern: „Von Anfang an war das türkise Corona-Management von Chaos, Pfusch, einem Zick-Zack-Kurs und widersprüchlicher Kommunikation geprägt. Dieses Chaos setzt sich ungebremst fort“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

