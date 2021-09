SPÖ-Bürgermeister*innen-Konferenz (1): „Starke Gemeinden. Gutes Leben. Kommunalpolitik und Parlament im Dialog“

Austausch über die Lehren aus der Krise bei Konferenz in Linz - SPÖ-Kommunalsprecher Kollross fordert „echte Hilfen für Städte und Gemeinden“

Linz (OTS/SK) - „Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass vieles ohne Städte und Gemeinden nicht funktioniert hätte, angefangen von Test- und Impfstraßen bis hin zur Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung. Es braucht endlich echte Hilfen für Gemeinden und Städte, damit sie auch in Zukunft ihren Aufgaben für die Bürger*innen gerecht werden können“, so SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross, der heute die Bürgermeister*innen-Konferenz eröffnete, die der SPÖ-Parlamentsklub und der sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband (GVV) in Linz abhalten, um aktuelle kommunalpolitische Herausforderungen zu diskutieren. Anwesend sind neben SPÖ-Vorsitzender, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und den SPÖ-Abgeordneten rund 100 Bürgermeister*innen aus ganz Österreich, darunter der Wiener Bürgermeister und Vorsitzender des Städtebundes Michael Ludwig, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der Tiroler SPÖ-Chef und Bürgermeister von Sellrain Georg Dornauer sowie die oberösterreichische Soziallandesrätin und SPÖ-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer, Klubvizechef Jörg Leichtfried und SPÖ-Bundesratsfraktionsvorsitzende Korinna Schumann. ****

„Die SPÖ und Pamela Rendi-Wagner weisen seit letztem Frühjahr darauf hin, dass Gemeinden und Städte dringend finanzielle Unterstützung benötigen, damit sie auch in Zukunft für die Bürger*innen Leistungen und Hilfestellungen anbieten können. Die Bundesregierung hatte aber nur Hilflosenpakete über, die sich als Mogelpackung herausstellten“, so Kollross. (Forts.) sd/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at