Bezirksmuseum 3 zeigt neue Schau „Mautner Markhof“

Von 10.9.2021 bis 9.3.2022, Info: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Mit der Unternehmerfamilie Mautner Markhof beschäftigt sich die neue Ausstellung im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11): Der Titel dieser Schau lautet „Mautner Markhof. Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert“. Der frei zugängliche Eröffnungsabend am Freitag, 10. September 2021, findet im Festsaal im Amtshaus auf dem Karl Borromäus-Platz 3 statt und geht um 19.00 Uhr los. Bis Mittwoch, 9. März 2022, beschreibt die Ausstellung in den Museumsräumen in der Sechskrügelgasse 11 mit vielfältigen Bildmaterial, Texten und Objekten die Familiengeschichte der Mautner Markhofs und die Unternehmenshistorie. Öffnungszeiten: Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Auskünfte: Telefon 4000/03 127.

Sehenswert: Tischaufsatz und Gedenkbuch

Prunkstücke der Ausstellung sind 2 „Meisterwerke der Handwerkskunst“: Es handelt sich um einen prächtigen Tischaufsatz, den einst ein Wiener Silberschmied für die Unternehmerfamilie angefertigt hat. Gleichermaßen beeindruckend ist ein verziertes „Gedenkbuch“ aus dem vormals von Mautner Markhof gestifteten Kinderspital. Die Schau basiert auf Arbeiten von Alfred Palecny und als Kurator ist der Bezirkshistoriker Herbert Rasinger beteiligt.

Anfänge in St. Marx und 100 Jahre Mautner-Senf

Die Familie Mautner Markhof hat sich als Erzeuger von Bier, Wein, Essig und Hefe einen Namen gemacht. Einst begann die unternehmerische Tätigkeit im 3. Bezirk in St. Marx, danach folgten Betriebsstätten in Simmering und in Floridsdorf. Später wird es auch Ausstellungen in den dortigen Bezirksmuseen geben. Anlass für die Rückblicke ist ein Jubiläum: Es gilt heuer den „100. Geburtstag“ des Mautner-Senfs zu feiern.

Das Publikum wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. Zwischen Donnerstag, 23. Dezember 2021, und Mittwoch, 19. Jänner 2022, sind die Museumsräume gesperrt. Generell ist an schulfreien Tagen sowie an Feiertagen kein Besuch möglich. Gerne beantwortet das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team Fragen per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Mautner Markhof (Unternehmen): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof_(Unternehmen)

Mautner Markhof-Denkmal: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof-Denkmal

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

