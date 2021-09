Was in der Weiterbildung zählt – vor allem in Krisenzeiten

Sechs von zehn Unternehmen sehen eine zunehmende Bedeutung der Weiterbildung, um in Krisenzeiten wettbewerbsfähig zu bleiben. TÜV AUSTRIA startet mit dem neuen Kursprogramm in den Herbst.

Wien (OTS) - Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts MAKAM Research sehen sechs von zehn Unternehmen eine zunehmende Bedeutung der Weiterbildung in den kommenden Jahren – gerade um in der Krise wettbewerbsfähig zu bleiben. TÜV AUSTRIA startet mit dem neuen Kursprogramm und zahlreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität in den Herbst.



Für die Weiterbildungsstudie 2021 wurden 500 HR- und Personalverantwortliche sowie Geschäftsführer_innen von Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiter_innen befragt. Fazit: Weiterbildung agiert als ‚Mutmacher‘ in schwierigen Zeiten. Arbeitgeber_innen möchten ihr Unternehmen resilienter machen und die Bindung der Mitarbeiter_innen an das Unternehmen stärken. Mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen hat dieses Jahr daher für Weiterbildung mehr Budget eingeplant als für 2020. Die „Wahl der Waffen“ hat sich jedoch signifikant geändert.

Online oder doch vor Ort?

Nur 40% der Unternehmen haben dieses Jahr eine Präsenzschulung geplant. Die Pandemie hat der digitalen Weiterbildung zu einem nie dagewesenen Schub verholfen. Diese Schubkraft wird aber abgebremst, denn 97% der Unternehmen sind sich sicher, dass Präsenztrainings die höchste Wirksamkeit haben. Auf Dauer ist es also unwahrscheinlich, dass Online-Kurse die Präsenzveranstaltungen ersetzen werden.



Unternehmen wünschen sich Weiterbildungsangebote, die rasch verfügbar, digital und interdisziplinär sind. Auf der anderen Seite möchten die Befragten den unmittelbaren Austausch vor Ort nicht missen, auch nicht den spontanen Know-how-Transfer oder das Netzwerken mit Gleichgesinnten. TÜV AUSTRIA bekommt als Bildungsanbieter beides unter einen Hut.

Am Puls der Zeit und am Stand der Technik

Die TÜV AUSTRIA Akademie bietet im neuen Kursprogramm neue Chancen, um den Unternehmenserfolg zu sichern. Dort finden Interessierte über 600 Online- und Hybridkurse. Neu ist beispielsweise der Kurs ‚Resilienz‘, der auch in der Weiterbildungsstudie Erwähnung findet.



Die richtige Mischung aus Präsenz- und Online-Trainings spiegelt sich auch in den Expertentagen wider: Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen können wahlweise vor Ort oder online besucht werden. „Weiterbildung ist ein #Mutmacher, mit dem wir stärker aus der Krise kommen. Ob Kurs halten oder neuen Kurs einschlagen – ob in Präsenztrainings oder online: Das TÜV AUSTRIA Kursprogramm schafft neue Chancen“, meint Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie.



Zusätzlich bietet die TÜV AUSTRIA Akademie Ingenieur-Zertifikate an, die vollständig online beantragt werden können. Die dazu nötigen Fachgespräche können ebenfalls online durchgeführt werden. Fachbücher, E-Learning-Programme und firmeninterne Trainings runden das umfangreiche Kursprogramm ab; in zahlreichen Kursen und Lehrgängen erhalten Absolvent_innen nach bestandener Prüfung zudem ein Personenzertifikat des TÜV AUSTRIA.

