Zwölf Verkehrstote in der vergangenen Woche

231 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. September 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Mitfahrer, drei Motorrad-Lenker, zwei Pkw-Lenker und je ein Leichtmotorrad- und Fahrrad-Lenker sowie ein Fußgänger bei elf Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 5. September 2021, im Bezirk Weiz, Steiermark, bei dem eine 17-Jährige verstarb. Die Pkw-Lenkerin kam rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug das Straßengeländer, schleuderte im Anschluss über die Böschung und prallte gegen mehrere dort abgestellte Silageballen. Die 17-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn, je drei auf einer Landesstraße und auf einer Gemeindestraße, sowie zwei auf einer Bundesstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei in Niederösterreich und in der Steiermark sowie je einer im Burgenland, in Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Unfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je zwei Fällen Vorrangverletzung und nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei vier tödlichen Verkehrsunfällen konnte die vermutliche Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 5. September 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 231 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 234 und 2019 waren es 299.

