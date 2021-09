REMINDER: EuroSkills Graz 2021 – Einladung zur offiziellen Verabschiedung des Team Austria, 8. September 2021, 09:30 – 10:30 Uhr

Wien (OTS) - #We are skills. Von 22. bis 26. September 2021 werden die 7. Berufseuropameisterschaften erstmals in Österreich ausgetragen. Die Vorbereitungen für EuroSkills 2021 in Graz befinden sich bereits im Endspurt. Rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 31 Ländern werden in 48 Bewerben um den Titel kämpfen. Das Team Austria ist mit der Rekordzahl von 54 Fachkräften beim Heimspiel vertreten.

Am 8. September wird das Team Austria in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) offiziell verabschiedet. Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich in die WKÖ ein. Als besonderer Ehrengast wird Bettina Plank, Bronzemedaillen-Gewinnerin im Karate bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, anwesend sein.

Termin: Mittwoch, 8. September 2021 | 09:30 – 10:30 Uhr

Ort: WKÖ, Christoph Leitl Lounge

Moderation: Johannes Fraiss, Offizieller Delegierter SkillsAustria

Teilnehmer

Dr. Harald Mahrer, Präsident WKÖ

Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Ing. Josef Herk, Präsident WKO Steiermark

Bettina Plank, Bronzemedaillen-Gewinnerin Olympia Tokio 2021

Um im Vorfeld von EuroSkills dem Team Austria ein sicheres Umfeld im Rahmen der Verabschiedung garantieren zu können, wird für die Veranstaltung in der WKÖ eine eigene Teststraße eingerichtet. Die Testung ist für alle Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verpflichtend – unabhängig von Impf- und Genesen-Status. Die Teststraße ist ab 08:00 Uhr geöffnet. Bitte planen Sie eine Vorlaufzeit ein und kommen Sie rechtzeitig.

Eine Zustimmungserklärung zur Testung wird Ihnen nach Anmeldung unter dmc_pr@wko.at übermittelt. Damit helfen Sie uns, einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

