Zusammentreffen mit den Sozialpartnern, AMS und SMS auf der Garten Tulln

LR Eichtinger traf die Sozialpartner, das AMS NÖ und das Sozialministeriumservice zum arbeitsmarktstrategischen Austausch

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Fokus des Gespräches zwischen Manfred Rötzer (NÖ Landesstellenleiter Sozialministeriumservice), IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landesrat Martin Eichtinger, AKNÖ-Präsident Markus Wieser und AMS-Geschäftsführer Sven Hergovich standen der Arbeitskräftebedarf und die Qualifizierung. Die gemeinsam erarbeitete Arbeitsmarktstrategie fußt auf drei Säulen: Qualifizierung für Beschäftigung, Kompetenzorientierung und Hilfe für benachteiligte Zielgruppen. Es geht darum möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen sowie den Personalbedarf der Betriebe zu decken. „Wir stehen vor herausfordernden Zeiten, auch abseits der Corona-Maßnahmen. Daher stehen wir in Niederösterreich zusammen und ziehen gemeinsam an einem Strang, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Wirtschaft zu stärken ", so die Runde unisono.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse