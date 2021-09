US-amerikanische Schauspielerin Kate Bosworth bei Marc Cain

Bodelshausen (ots) - Das Premium-Label Marc Cain lädt am Mittwoch, den 08. September unter dem Motto "This world is a dancefloor. Keep on dancing" zur Vernissage in die UFO Sound Studios am Prenzlauer Berg ein.

Marc Cain präsentiert die Frühjahr/Sommer 2022 Kollektionen in Form einer digitalen Ausstellung mit Image-Videos. Ein weiteres Highlight ist die Live Dance Performance mit 10 Tänzerinnen unter der Choreografie von Eric Gauthier, dem bekannten kanadischen Tänzer und Choreografen. Als Gast erwartet Marc Cain den berühmten Hollywood-Star Kate Bosworth - es ist bereits ihr zweiter Besuch bei Marc Cain und auf der Fashion Week Berlin. Der Einladung folgen unter anderem auch Anna Maria Mühe, Bettina Zimmermann, Janina Uhse, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Top-Influencerin Leonie Hanne.

