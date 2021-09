Doris Morawitz startet bei LeitnerLeitner als Director Global Mobility

Wien/Linz/Salzburg/Graz/Innsbruck/Ried (OTS) - Mag. (FH) Doris Morawitz (42) verstärkt künftig als Director das Global Mobility Team von LeitnerLeitner in Wien. Die erfahrene Steuerberaterin beschäftigt sich seit mehr als 14 Jahren mit Fragen zu Mitarbeiterentsendungen. Sie berät internationale Konzerne, österreichische Unternehmen sowie deren Mitarbeiter umfassend von der Planung der Entsendung bis zur Rückkehr ins Heimatland. Weiters liegt ihr Fokus auf der Optimierung von Prozessen und der Ausarbeitung neuer Entsenderichtlinien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Doris Morawitz eine besonders versierte Steuerberaterin mit umfassendem Beratungs-Know-how im Global Mobility Bereich gewinnen konnten. Der internationale Mitarbeitereinsatz gewinnt in unserer globalen Welt zunehmend an Bedeutung, dies trotz COVID-19 und der damit verbundenen eingeschränkten Reisetätigkeit. Arbeitgeber und Mitarbeiter stehen gleichermaßen vor großen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Herausforderungen, die bereits vor Beginn der Beschäftigung bzw der Entsendung umfassend geklärt werden sollten. Mit Doris Morawitz an Bord sind wir sicher, dass wir unseren Weg einer ganzheitlichen Beratung gemeinsam mit den Arbeitsrechtsexperten von LeitnerLaw Rechtsanwälte erfolgreich fortschreiben werden“, meint Andrea Rieser-Fruhmann, Partnerin bei LeitnerLeitner.

Vor ihrem Einstieg bei LeitnerLeitner war Doris Morawitz bei Big-Four Unternehmen im Bereich Global Mobility tätig. Zuvor absolvierte die Betriebswirtin den Fachhochschul-Studiengang für Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen mit sehr gutem Erfolg. Sie publiziert und referiert laufend in ihren Spezialgebieten.

Über LeitnerLeitner:

LeitnerLeitner ist eine der maßgebenden Sozietäten von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in Zentral- und Süd-Osteuropa. Hinter jedem persönlichen Ansprechpartner stehen rund 725 Mitarbeiter und die weltweite Zusammenarbeit mit Praxity und Taxand für die Beratung sowohl mittelständischer Unternehmen als auch Konzerne und Private Clients. www.leitnerleitner.com

Rückfragen & Kontakt:

Monika Reiter

0732/7093-379

monika.reiter @ leitnerleitner.com