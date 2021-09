Sechsteilige ORF/ZDFneo-Dramaserie „Die Macht der Kränkung“ erreichte 1,752 Millionen Zuseher/innen in ORF 2

Wien (OTS) - 1,752 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) ließen sich die sechsteilige und hochkarätig besetzte ORF/ZDFneo-Dramaserie „Die Macht der Kränkung“ in ORF 2 nicht entgehen. Das entspricht 23 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Die einzelnen Episoden, die am 29. August, sowie am 3. und 5. September 2021 jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen waren, verfolgen im Schnitt bis zu 546.000. Beim anschließend an die letzte Folge in ORF 2 ausgestrahlten „Thema Spezial“ unter dem Titel „Die Macht der Kränkung – der Talk“ mit u. a. Reinhard Haller waren um 22.15 Uhr bis zu 456.000 Zuseher/innen dabei (Marktanteil 20 Prozent).

„Die Macht der Kränkung“ wird auf der ORF-TVthek österreichweit nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Alle Folgen der Serie bleiben weiterhin auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar.

