Raiffeisen Aktuell-Gruppe kooperiert mit FINABRO bei betrieblicher Altersvorsorge

Unternehmenskunden profitieren von digitaler Lösung des 300€ Modells

Wien, 06.09.2021 (OTS) - Die Aktuell-Gruppe, eine 100% Tochter der RLB NÖ Wien und einer der führenden Makler in Österreich, kooperiert ab sofort mit FINABRO, dem auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisierten Startup. Kern der Kooperation ist der Vertrieb des 300€ Modells (Steuerfreie Zukunftssicherung).

Das 300€ Modell ist für Unternehmen durch den Steuervorteil das attraktivste Vorsorgemodell in Österreich. Unternehmen können bis zu 300 Euro pro Jahr völlig steuerfrei und ohne Lohnnebenkosten als freiwillige Sozialleistung für ihre Mitarbeiter investieren oder ihnen anbieten, einen Teil ihres Gehaltes in dieses Modell umzuwandeln.

„Die betriebliche Altersvorsorge bietet Produktlösungen, die wir unseren Unternehmenskunden gerne empfehlen. Nicht nur die ArbeitnehmerInnen profitieren davon sondern auch die Unternehmen selbst, die ihre MitarbeiterInnen durch diesen Mehrwert verstärkt an sich binden“, erklärt Sabine Ransböck, Geschäftsführerin der Aktuell-Gruppe.

Mit der digitalen Lösung des 300€ Modells hat FINABRO ein Angebot entwickelt, von dem Vermittler und Unternehmen jeder Größe profitieren können. Durch den digitalen Ansatz ist es möglich, Unternehmen ideal in der internen Kommunikation mit ihren Mitarbeitern zu unterstützen. Diese werden in regelmäßigen Abständen automatisiert über das Angebot informiert und somit ist sichergestellt, dass auch neu eingetretene Kollegen zeitnah die Einladung zur Teilnahme an der betrieblichen Vorsorgemaßnahme erhalten. Auch jene Mitarbeiter, die sich zuvor noch nicht für die Teilnahme entschieden hatten, können jederzeit damit beginnen. Unternehmen profitieren außerdem von FINABROs Unternehmensportal, dass die Administration mit nur wenigen Klicks ermöglicht und so Aufwände auf ein Minimum reduziert.

„Die digitale Lösung von FINABRO unterstützt unsere Unternehmenskunden durch automatisierte Prozesse, die dem eigentlichen Vertragsabschluss nachgelagert sind, ideal. Daher haben wir uns auch für diese Kooperation entschieden“, ergänzt Ransböck.

Auch Joachim Schuller, Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb bei FINABRO blickt mit Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit der Aktuell-Gruppe einen weiteren prominenten Makler, der neben dem Versicherungsvertrieb auch mit Banken kooperiert, gewonnen zu haben. Unser Ziel ist es, mehr Österreicherinnen und Österreicher bei der Vorsorge zu unterstützen. Mit jedem Vermittler, der mit uns kooperiert, steigt auch die Verbreitung des 300€ Modells. Das Potential ist mit 2 Millionen Österreichern noch alles andere als ausgeschöpft.“





Über Aktuell:

Die Aktuell-Gruppe ist einer der größten Versicherungsvermittler Österreichs und setzt sich aus drei Unternehmen zusammen: der internationalen Industriemaklergesellschaft Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH, der Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH als Vermittlerin für KMU und Privatkunden und der Veritas Treuhandgesellschaft für Versicherungsüberprüfung und –vermittlung m.b.H. als Versicherungsspezialistin für die Logistikbranche.

Weitere Informationen: https://www.aktuell.co.at



Über FINABRO:

FINABRO ist die digitale Distributionsplattform für betriebliche Altersvorsorge (bAV). Mit der Plattform bietet FINABRO Vermittlern (Makler, Agenten, Banken) eine professionelle digitale Unterstützung an. So werden die Komplexität und der Aufwand in der Beratung, Einführung und auch Administration der betrieblichen Vorsorgelösungen für Vermittler minimiert. FINABROs Ziel ist, mithilfe der digitalen Lösung die Verbreitung betrieblicher Altersvorsorgeprodukte zu beschleunigen und somit einen Beitrag zur Stärkung des österreichischen Pensionssystems zu leisten.

Weitere Informationen: https://www.finabro.at

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikationsberatung Ulla Arias

Mag. Ulla Arias

Tel.: +43 650 9623714

E-Mail: ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com



FINABRO Unternehmenskommunikation

Mag. (FH) Melinda Mihóczy - Leitung

Tel.: +43 699 11 67 2008

E-Mail: presse @ finabro.com

www.finabro.at