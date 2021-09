Buchmesse Leipzig: Katja Gasser übernimmt künstlerische Leitung für Österreichs Gastland-Auftritt

Mirjam Unger legt Leitungsfunktion aufgrund von Verpflichtungen in ihrer Filmarbeit zurück. Beiratsmitglied Katja Gasser sorgt für fließenden Übergang.

Wien (OTS) - ORF-Journalistin und Literaturexpertin Katja Gasser übernimmt die künstlerische Leitung des österreichischen Gastland-Auftritts bei der Leipziger Buchmesse 2022-2023. Das hat Staatssekretärin Andrea Mayer heute bekanntgegeben. Die bisherige Leiterin, Regisseurin Mirjam Unger, musste ihre Funktion aufgrund terminlicher Kollisionen mit Filmprojekten wegen der Ausdehnung des Gastland-Auftritts auf das Jahr 2023 zurücklegen.

„Katja Gasser ist eine ausgewiesene Expertin für österreichische Literatur und weiß als langjährige Journalistin, wie man das geschriebene Wort einem breiten Publikum zugänglich macht. Ich freue mich daher sehr, dass wir sie für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Nachdem Katja Gasser schon bisher den Gastlandauftritt in ihrer Beiratsfunktion begleitet hat, ist ein nahtloser Übergang gewährleistet. Bei Mirjam Unger bedanke ich mich für ihre Konzeptarbeit.“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen in meine Fähigkeiten, das mir mit der Überantwortung dieser schönen Aufgabe entgegengebracht wird“, sagt Katja Gasser. „Auch wenn die Kunst bekanntlich in niemandes Dienst steht, werde ich mich in meiner Funktion als künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts 2023 in Leipzig sehr gern in den Dienst der österreichischen Literatur stellen. Man kann ihren Wert, auch und nicht zuletzt in gesellschaftspolitischer Hinsicht, nicht hoch genug einschätzen. Jedes geschlossene System ersticke letztlich an sich selbst, hat der Büchner-Preisträger Clemens Setz in seiner Rede anlässlich der Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur 2019 gesagt: die Literatur unseres Landes sorgt auch dafür, dass wir an uns selbst nicht ersticken. Das werden wir in Leipzig zeigen.“

„Der Gastlandauftritt in Leipzig wird für die gesamte österreichische Literatur- und Verlagsbranche einen wichtigen internationalen Impuls setzen“, so Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels, der für die Organisation des Gastland-Auftritts verantwortlich ist. „Mit Katja Gasser ist garantiert, dass die ganze Vielfalt des literarischen Schaffens die angemessene Aufmerksamkeit bekommen wird.“

In ihrer Funktion als ORF-Journalistin wird Gasser für die Zeit ihres Engagements für den Gastland-Auftritt beurlaubt.

