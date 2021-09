Die Grenzen verschwimmen – BMW bricht mit BMW Vision Amby alte Paradigmen auf und definiert die Art der Fortbewegung neu

Wie sieht die urbane Fortbewegung der Zukunft aus?

Salzburg (OTS) - BMW gibt mit dem ersten High-Speed Pedelec BMW i Vision Amby und dem BMW Motorrad Vision Amby einen Ausblick in die urbane Mobilität von morgen.

E-Antrieb mit drei Stufen, nachhaltige Materialien und automatische Geschwindigkeitsregulierung mittels Smartphones und Geofencing – die Zukunft der Fortbewegung ist flexibel, mobil und smart.

„Überall brechen scheinbar feste Kategorien auf – und das ist gut. In Zukunft sollen nicht Einteilungen wie ‚Auto‘, ‚Fahrrad‘ und ‚Motorrad‘ bestimmen, was wir denken, entwickeln und anbieten. Vielmehr gibt uns dieser Paradigmenwechsel die Möglichkeit, Produkte an den Lebensgewohnheiten von Menschen auszurichten.“ erklärt Werner Haumayr, Leiter BMW Group Designkonzeption.

