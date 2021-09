Terminaviso: APA-Tech-Talk: „Behind the Mic – Podcasts in der IT“

Wien (OTS) - Wie kann die IT-Branche den aktuellen Podcast-Hype bestmöglich nutzen? Welche Vorteile und Funktionen bringt das Medium speziell für die IT mit, und welche Probleme kann es lösen? Von Knowledge Sharing über Erfahrungsberichte bis hin zur Vereinfachung komplizierter Themen und Recruiting: Der APA-Tech-Talk am 14. September beleuchtet die vielfältigen Aspekte von Podcasts und zeigt, wie neue Wege zur Diskussion von Tech-Produkten und -Trends sowie zur KundInnenbindung entwickelt werden können.

Am Podium:



Livia Dandrea-Böhm, A1 Telekom Austria

Georg Gferer, Audio Funnel

Clemens Prerovsky, APA-Tech

Irmgard Wutscher, Ö1



Moderation: Sabrina Oswald, Futura

About APA-Tech

75 Jahre APA

Das Event ist Teil der Jubiläumsmaßnahmen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Weitere Informationen, Videos und Programmpunkte: www.apa.at/75-jahre.

Zur Anmeldung

Datum: 14.09.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Digital-Event

Wien, Österreich

Url: https://apa.at/event/apa-tech-talk-am-14-september-2021/

APA-Tech-Talk: "Behind the Mic – Podcasts in der IT"