Gaal: Wohnberatung Wien, MieterHilfe und wohnpartner gehen auf Wien-Tour

Vor-Ort-Beratung in sechs Wiener Bezirken rund um das Thema Wohnen

Wien (OTS) - Auch diesen Herbst findet wieder eine Wohn-Beratungstour statt. Die ExpertInnen von Wohnberatung Wien, MieterHilfe und wohnpartner sind von 8. September bis 13. Oktober in Wien unterwegs.

„Wir bieten die gefragten kostenlosen Service-Angebote an mehreren Standorten an und kommen damit direkt zu den Wienerinnen und Wienern. Unsere Expertinnen und Experten stehen Ratsuchenden zu allen Fragen rund um die Themen Wohnen, Wohn- und Mietrecht sowie Nachbarschaft zur Verfügung“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Kostenlose Profi-Beratung

Bei der Suche nach einer leistbaren Wohnung ist man bei der Wohnberatung Wien an der richtigen Adresse: Dort erhalten Wohnungssuchende alle Informationen zum geförderten und sozialen Wohnbau der Stadt Wien – von der Gemeindewohnung bis zur geförderten Wohnung, inklusive Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Nicht sicher, ob die eigene Miete zu hoch ist? Dann ab zur MieterHilfe! Die kostenlose Serviceeinrichtung unterstützt alle WienerInnen bei Fragen zu Wohn- und Mietrecht, etwa bei überhöhten Mieten, Betriebskostenabrechnungen oder Problemen mit dem Mietvertrag.

Bei Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft hilft wohnpartner: Das Nachbarschaftsservice ist in den Wiener Gemeindebauten aktiv und sorgt mit gemeinschaftlichen Aktivitäten und durch die Vermittlung bei Konflikten für ein gutes Miteinander.

Termine & Standorte:

An insgesamt sechs Terminen und Standorten haben alle WienerInnen die Möglichkeit, rasch und unkompliziert Unterstützung zu bekommen.

Die Beratung durch MieterHilfe, Wohnberatung Wien und wohnpartner findet unter freiem Himmel und unter Einhaltung der erforderlichen Corona-Maßnahmen statt - jeweils von 13 bis 17 Uhr.

8. September 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1210 Wien, Pius-Parsch-Platz

15. September 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1020 Wien, Olympiaplatz

22. September 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1200 Wien, Wallensteinplatz

29. September 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1030 Wien, Gasometer

6. Oktober 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1010 Wien, Hauptuni/Schottentor

13. Oktober 2021, 13.00-17.00 Uhr – 1160 Wien, U3-Station Ottakring



Achtung: Wetter- und COVID-19-bedingt kann es zu Programmänderungen kommen! Das aktuelle Programm ist unter www.wienwohntbesser.at zu finden.

