Pressegespräch: 17. Salzburg Europe Summit: „Das Comeback Europas“

Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien, 8. September 2021, 12:30 Uhr

Salzburg/Wien (OTS) -



Ihre Gesprächspartner:

Univ. Prof. Dr. Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas (IRE), Landeshauptmann a. D., Mitglied im Europäischen Ausschuss der Regionen sowie im Steering Committee des Sotschi Dialoges

Prof. Dr. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Das Institut der Regionen Europas (IRE) lädt vom 26.-28. September 2021 zum 17. Salzburg Europe Summit nach Salzburg. In 6 hochrangig besetzten Panels wird nicht nur über die Ereignisse rund um Corona in Europa diskutiert, über die Auswirkungen auf Demokratie und Freiheit, sondern auch über das Comeback Europas in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Tourismus und Mobilität, Green Deal, Stadtflucht-Landflucht und Westbalkan-Erweiterung. Ein reines Comeback wird nicht ausreichen, in vielen Bereichen wird es eines völligen Neustarts bedürfen. Der 17. Salzburg Europe Summit wird als Präsenzveranstaltung unter den höchsten Sicherheits- und Gesundheitsauflagen stattfinden. Es gilt die gesetzliche 3-G Regel. Das Programm zum 17. Europe Salzburg Summit finden Sie unter www.salzburg-europe-summit.eu





Programmpräsentation 17. Salzburg Europe Summit 2021

Datum: 08.09.2021, 12:30 - 13:30 Uhr

Ort: Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

IRE Salzburg, Stefan Haböck

Mobil: 0650 5353 230

stefan.haboeck @ institut-ire.eu

www.ire-institut.eu