Countdown zum TourismFastForward Kongress 2021: SMART DATA in TOURISM vom 06. bis 07. Oktober in Mayrhofen

Die Konferenz für Entscheidungsträger und Mitarbeiter im Tourismus, Marketing, Social Media und IT findet von 06.10 bis 07.10.2021 in Mayrhofen im Zillertal (Tirol) statt.

Mayrhofen (OTS) - Main-Topic: SMART DATA in TOURISM: Der Themenbogen reicht diesmal von Travel Intelligence for Smart Destinations, touristischen Knowledge-Graphs für Destinationen mit Beispiel Thüringen Tourismus, Trendanalysen und Prognosen für die datengetriebene Markenkommunikation, bis hin zu SmartData als Moderator in der Kooperation von Tourismus und Landwirtschaft. Wie immer stehen Expertenvorträge, touristische Fallstudien und state-of-the-art Lösungen auf dem Programm und hierbei steht der persönliche Austausch zwischen verschiedensten Praktikern und Experten im Vordergrund!

Endlich wieder Netzwerken mit Brancheninsidern!

Der Kongress startet mit einem get-togheter-Abend am 06. Oktober mit Speakers-Cocktail und Abendessen und bietet am 07. Oktober ein umfangreiches Programm aus Key-Notes und Workshop-Inhalten sowie viel Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken. Zu den Gästen zählen Tourismusverbände, Tourismusdienstleister, Travel Technologie Anbieter, Hotels und Gastgeber, Uni’s/FH’s, Marketingexperten, Consulting, IT-Experten sowie Geschäftsführer und Mitarbeiter von Tourismusbetrieben.

In den parallelen hands-on-Workshop-Sessions werden zudem die Themen Realtime Marketing Automation & Digitale Echtzeitkommunikation entlang der User Journey sowie Bewegungsstrom-Analysen im Tourismus und der Aufbau eines eigenen touristischen Linked Data Stores praxisnah behandelt.

Die Konferenz vernetzt, bildet weiter und motiviert dazu, Innovationen im Tourismus umzusetzen.

Was sind erfolgreiche Beispiele von Smart Data im Tourismus?

Wie komme ich von einfachen Daten zu Smart Data Lösungen?

Was kann ich aus touristischen Knowledge-Graphs lernen und diese selbst nutzen?

Wie Smart Data für Prognosen und Trendanalysen nutzen?

Wie kann ich digitale Touchpoints zum Gast gestalten?

Wie kann ich meine Marketing-Projekte effektiv automatisieren?

Welche neuen Möglichkeiten zur digitalen Kundenansprache gibt es?

Wie kann man SmartData in der Kooperation von Tourismus und Landwirtschaft erfolgreich nutzen?

Nutzen & Einsatz von Bewegungsstrom-Analysen im Tourismus?

Wie sieht die Zukunft im digitalen Tourismus aus? Ein Ausblick durch den Zukunftsforscher Andreas Reiter.

Seien Sie dabei und nehmen Sie neue Kontakte, Ideen und Strategien mit nach Hause!

Sichern Sie sich gleich Ihr 2-Tages-Ticket inkl. TFF-Dinner oder ein 1-Tages-Kongress-Ticket!

Infos zum Programm: https://www.tourismfastforward.com/2021/

TourismFastForward2021 - SMART DATA in TOURISM

get-togheter-Abend am 06. Oktober mit Speakers-Cocktail und Abendessen.



Datum: 06.10.2021, 18:30 - 22:00 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: https://www.tourismfastforward.com/2021

TourismFastForward 2021: SMART DATA in TOURISM

Kongresstag am 07. Oktober mit Key-Notes und Workshops



Datum: 07.10.2021, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: https://www.tourismfastforward.com/2021/

