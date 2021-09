Erstmals Fachvorstände an NÖ Landwirtschaftsschulen besetzt

LR Teschl-Hofmeister: Ausbildung wird mit pädagogischer und fachlicher Expertise weiter ausgebaut

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der DirektorInnenkonferenz an der Gartenbauschule Langenlois überreichte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister kürzlich die Ernennungsdekrete an die neuen Fachvorstände der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS). An den Fachschulen Gießhübl, Hollabrunn, Obersiebenbrunn und Warth sind somit die Bereiche Landwirtschaft, Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Kleintierhaltung neu besetzt. Die Ernennung der Fachvorstände wurde durch eine Novellierung des Dienstrechts zu Jahresbeginn erstmals möglich. Ebenso erhielten die DirektorInnen der Fachschulen Gießhübl, Mistelbach und Pyhra die Dekrete überreicht.

„Mit Beginn des Schuljahres übernehmen die neuen Fachvorstände die verantwortungsvolle Aufgabe, die jeweiligen Fachgebiete mit ihrer pädagogischen und fachlichen Expertise bestmöglich zu führen. Damit wird die qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung der Schülerinnen und Schüler an den NÖ Landwirtschaftsschulen weiter ausgebaut. Zudem werden die Direktionen durch die Tätigkeit der Fachvorstände bestmöglich unterstützt“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die den neu bestellten Fachvorständen sowie den DirektorInnen herzlich gratulierte. „Wir wünschen den neuen Fachvorständen und DirektorInnen viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Tätigkeitsbereich. Mit ihrer engagierten Bildungsarbeit in Theorie und Praxis wird das landwirtschaftliche Schulwesen in Niederösterreich gestärkt und weiterentwickelt, um die kommenden Herausforderungen im Bildungsbereich positiv zu gestalten“, so Teschl-Hofmeister.

Das Aufgabenspektrum der Fachvorstände reicht von der Lenkung und Steuerung des facheinschlägigen Unterrichtes, über die Personalentwicklung bis zur Unterrichtsplanung. Ebenso zählt die Mitwirkung an der Schulorganisation in enger Abstimmung mit der Direktion zu ihren Tätigkeitsbereichen.

Die drei DirektorInnen Johann Reiterlehner (LFS Gießhübl), Veronika Schreder (LFS Mistelbach) und Josef Sieder (LFS Pyhra) waren schon bisher mit der Schulleitung betraut. Nach der offiziellen Ausschreibung der Direktorenstellen und dem folgenden Auswahlverfahren wurden sie nun als Direktorin bzw. Direktor bestellt.

Die neuen Fachvorstände: LFS Gießhübl: Tobias Moser (Fachbereich Landwirtschaft) und Gerlinde Grossmann (Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement); LFS Hollabrunn: Stefan Amon (Fachbereich Landwirtschaft), Wolfgang Funder (Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement) und Verena Kucera (Fachbereich Kleintierhaltung); LFS Obersiebenbrunn: Arno Kastelliz (Fachbereich Landwirtschaft) und Caroline Franzl (Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement): LFS Warth: Hans Rigler (Fachbereich Landwirtschaft) und Martina Piribauer (Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement).

