Oö. Volksblatt: "Vertrauen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 4. September 2021

Linz (OTS) - Ja, die vergangenen Monate waren nicht einfach: Für jeden von uns brachte Corona Einschränkungen und die Wetterkatastrophen trugen ihr Scherflein dazu bei, dass viele von uns nicht unbedingt erholt in das neue Arbeitsjahr starten ... das noch dazu viel Flexibilität verlangen wird, denn bei den Mutationen sind wir leider noch lange nicht bei Omega. In der Politik neigt man dazu, Themen immer nur von einer Seite zu betrachten. Entweder setzt man auf Verteufelung und schürt die Ängste, oder man setzt auf Verklärung und will nur die Schokoladenseite wahrnehmen. Gute Politik sollte aber beide Seiten sehen, daraus Lösungen finden und umsetzen. Es sollten die Probleme angepackt und Möglichkeiten für die Menschen eröffnet werden.

In vier Wochen sind die Oberösterreicher zur Wahl aufgerufen und müssen entscheiden, wer in den kommenden sechs Jahren den Kurs bestimmen soll – natürlich geht es dabei um konkrete Maßnahmen und Projekte. Deshalb lohnt sich ein detaillierter Blick auf die Wahlprogramme. Aber es geht auch darum, wem man zutraut, das Unvorhergesehene zu meistern. Wer bewiesen hat, dass er auch in stürmischen Zeiten einen sicheren Kurs steuern kann.

