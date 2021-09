VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „SPÖ hat während der letzten Monate nur gestritten“

Planlosigkeit und Streit sind Markenzeichen der SPÖ – Die Impfung ist die Antwort, nicht der Lockdown

Wien (OTS) - „Die SPÖ hat während der letzten Monate nur gestritten und keine einheitliche Linie zu den brennendsten Fragen unserer Zeit gefunden, wie dem Umgang mit der Corona-Pandemie“, repliziert die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, auf die völlig an der Realität vorbeigehende Kritik von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Bundesregierung. „Österreich ist vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Planlosigkeit und Streit sind hingegen zweifellos Markenzeichen der SPÖ, wie die vergangenen Monate wieder einmal bewiesen haben. Die Bundesregierung geht mit einer klaren Strategie in den Herbst, deren oberste Devise lautet: Die Impfung ist die Antwort, nicht der Lockdown“, so Schwarz.

