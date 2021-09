„Formel 1 Motorhome“ zum GP in Zandvoort

Am 5. September um 17.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nach dem denkwürdigen „Rennen“ in Spa geht es am Sonntag, dem 5. September 2021, mit dem GP der Niederlande auf der legendären Strecke in Zandvoort weiter, die nach 36 Jahren ein Comeback feiert. Dazu laden Ernst Hausleitner und Alexander Wurz um 17.00 Uhr in ORF 1 wieder ins „Formel 1 Motorhome“: Die beiden erhalten mit LeMans-Sieger Ferdinand Habsburg perfekte Unterstützung, keine Szene bleibt unbeobachtet, jeder Quadratzentimeter Rennstrecke wird analysiert – und auch die Meinung der Fans ist einmal mehr essenziell. Denn eine Stunde lang kann auf Instagram über @orfmotorhome fleißig mitdiskutiert werden, mehr als 34.000 Fans sind bereits dabei. Um 0.25 Uhr kommentieren dann Hausleitner und Wurz die Wiederholung des Rennens.

Das Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und als Video on Demand bereitgestellt.

