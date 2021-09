„Imkern in Wien“-Schau ab 9.9. im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) präsentiert von Donnerstag, 9. September, bis Donnerstag, 4. November, die Sonder-Ausstellung „Imkern in Wien – 100 Jahre Imkerinnen und Imker Wien West“. Gestaltet hat die Schau der „Verein für Bienenzucht und Bienenhaltung – Imkerinnen und Imker Wien West“. Zu sehen sind Tafeln mit Bildern und Texten sowie einschlägige Objekte (Imkerei-Gerätschaften, etc.). Das Publikum macht einen Einblick in die lange Vereinsgeschichte und lernt die Tätigkeit der Bienenzüchterinnen, Bienenzüchter, Bienenhalterinnen und Bienenhalter kennen. Besichtigen kann man die Sonder-Ausstellung jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (10.00 bis 12.00 Uhr). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Besucherinnen und Besucher müssen sich an die aktuellen Corona-Vorschriften halten. Auskunft: Telefon 4000/18 127 (während der Öffnungsstunden) und E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

E-Mails an die Vereinsleitung: obfrau@imkerwienwest.at

Geschlossen ist das Museum am Montag, 1. November. Die Schau beschreibt das spannende Thema „Das Leben der Biene“ und geht auf heilsame „Produkte aus dem Bienenvolk“ ein. Von der „Liebe zur Biene“ und der Vielfalt der Stadtlandschaft Wiens bis zum Anfang als Imkerin und als Imker bietet die Sonder-Ausstellung viele aufschlussreiche Angaben. Die Vereinsleitung beantwortet gerne Fragen per E-Mail: obfrau@imkerwienwest.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Imkerinnen und Imker Wien West“: www.imkerwienwest.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

