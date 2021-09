„Heimat Fremde Heimat“ über Mobilität und Kulturstipendien für Migrantinnen und Migranten

Außerdem am 5. September um 13.30 Uhr in ORF 2: Einblicke in das Leben der albanischen Community in Österreich

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 5. September 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Mobilität

Während der Lockdowns war das Verbot von Mobilität in aller Munde. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Mobilität einer klaren Hierarchie unterliegt. Während die Mobilität z. B. junger Europäer/innen als wichtig gilt und gefördert wird, werden vor Krieg und Armut Geflüchtete oft kriminalisiert. Ein mögliches Recht jedes Menschen auf Mobilität wird nun auch im Rahmen der drohenden Umweltkatastrophen vermehrt diskutiert. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Albanische Community

Die albanische Community – rund 100.000 Albaner/innen leben in Österreich – setzt sich aus der Diaspora dreier Nationalstaaten zusammen. Während nur rund 3.000 Albaner/innen aus der Republik Albanien stammen, haben die restlichen Mitglieder der Community ihre Wurzeln im Kosovo und in Nordmazedonien. Dementsprechend sind auch die psychischen Altlasten, die sie aus ihren Mutterländern mitgebracht hatten, sehr unterschiedlich. Sabina Zwitter sprach mit Vertreterinnen und Vertretern des Albanischen Dachverbandes von rund 1.000 Vereinen in Österreich, die einen guten Einblick in das Leben der Community geben.

Kulturstipendien für Migrantinnen und Migranten

Die Vernetzungsplattform „kültüř gemma!“ fördert seit 2012 migrantische Künstler/innen sowie Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten durch die Vergabe von Stipendien und Vermittlung von Partnerinstitutionen. Dieses Jahr hat „kültüř gemma!“ zum 10. Mal Stipendien vergeben. Die Plattform hat das Ziel, Migrantinnen und Migranten in der österreichischen Kulturszene sichtbar zu machen. Adriana Jurić hat mit Stipendiatinnen und Stipendiaten über ihre aktuellen Film-, Musik- und Museumsprojekte gesprochen.

