Berührende Roadmovies im Doppelpack! ORF-Sommerkino-Finale mit „25 km/h“ und „Vielmachglas“

Am 6. September ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkino“-Programm am Montag, dem 6. September 2021, in ORF 1: Zum Auftakt steht um 20.15 Uhr ein ausgelassenes und berührendes Roadmovie mit Starbesetzung auf dem Programm. „Jedermann“ Lars Eidinger und Bjarne Mädel starten mit rasanten „25 km/h“ in der gleichnamigen ORF-Premiere in ein turbulentes Abenteuer. Eigentlich können sie sich als Brüder nicht ausstehen – dennoch machen sich die beiden nach dem Tod ihres Vaters mit ihren Mopeds auf einen Trip quer durch Deutschland bis an die Ostsee, um sich damit einen Jugendtraum zu erfüllen. Auf ihrem Weg treffen sie u. a. auf Franka Potente, Alexandra Maria Lara, Wotan Wilke Möhring und Jella Haase. Für Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg ist das Roadmovie nach ihrem Komödienhit „Friendship!“ bereits die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit.

Gleich danach um 22.10 Uhr begibt sich „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase in einem berührenden und prominent besetzten Roadmovie auf eine turbulente Reise ins Ungewisse. Als 20-Jährige hat sie noch einen Plan für ihr Leben. Nach dem Unfalltod ihres geliebten Bruders – gespielt von Matthias Schweighöfer – will sie nun dessen Platz auf einer Antarktis-Expedition einnehmen. Dabei kreuzen ein Fotograf und eine Influencerin ihren Weg. Und so füllt Jella Haase alias Marleen in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere ihr „Vielmachglas“ mit Erinnerungen von ihren skurrilen Erlebnissen. In weiteren Rollen sind u. a. Marc Benjamin, Juliane Köhler, Uwe Ochsenknecht und Emma Drogunova zu sehen. Regie führte Florian Ross nach einem Drehbuch von Finn C. Stroeks.

