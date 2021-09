Aus Verantwortung für andere und aus Liebe zum Leben

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Gemeinsam bergauf" wollten der Tourismusverband Obertauern und die Österreichische Krebshilfe am 11.9. ein starkes Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatientinnen setzen. Die steigenden Infektionszahlen und das damit verbundene Risiko für KrebspatientInnen haben die VeranstalterInnen dazu bewogen, die Aktion auf 2022 zu verschieben.



Die Idee war, neben der durch OBERTAUERN bereits erfolgreich etablierten Winteraktion #sheskis for Pink Ribbon, nun auch eine Sommer-Wander-Aktion unter dem Namen #shehikes zu starten. Neben den Gastgebern aus Obertauern, zahlreichen Pink Ribbon BotschafterInnen, ÄrztInnen, Sponsoren, vielen UnterstützerInnen und SportlerInnen wie Marlies Raich und Benjamin Karl, wäre gemeinsam mit vielen Brustkrebspatientinnen gewandert worden.

„Wir haben uns die Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht, aber es führte kein Weg daran vorbei. Auch wenn wir alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen in enger Abstimmung mit Obertauern getroffen hätten, wäre es nicht zu verantworten, angesichts der steigenden Infektionszahlen unsere PatientInnen in Gefahr zu bringen. Denn gerade Krebspatientinnen, die unter aufrechter Therapie sind, haben trotz Vollimmunisierung ein höheres Infektions- und Erkrankungsrisiko,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „Abgesehen davon wäre es in Zeiten fortschreitender Überlastung von Intensivstationen ein falsches Signal, das wir keinesfalls aussenden wollen,“ so Sevelda.

„Die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zu unterstützen hat für Obertauern bereits Tradition und ist zu einer nichtwegzudenkenden Herzensangelegenheit herangewachsen,“ so Mona Maier, Tourismusdirektorin Obertauern. „Mit großer Wehmut werden wir dieses Projekt nun jedoch vorübergehend in unsere Schublade legen, um es sobald wie möglich wieder mit all den großartigen einheimischen UnterstützerInnen, BotschafterInnen, SportlerInnen und VertreterInnen der Krebshilfe herauszuholen und umsetzen zu können. Ganz besonders freue ich mich darauf, endlich die Patientinnen hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir vertrauen daher auf ein hoffnungsvolles Jahr 2022, in dem wir sowohl #sheskis for Pink Ribbon als auch #shehikes for Pink Ribbon umsetzen können“, so Mona Maier.

