„Schlagerchallenge“, „Schlager-Spaß“ und „Starnacht“ – die musikalischen September-Highlights von ORF 2

Stars und Publikumslieblinge zünden ihr Hitfeuerwerk

Wien (OTS) - Der September verspricht Stars, Hits, Stimmung und gute Laune – mit den Samstag-Hauptabendshows von ORF 2! Der musikalische TV-Reigen reicht von der „Schlagerchallenge.2021“ mit Florian Silbereisen über den „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ bis zur „Starnacht aus der Wachau“ mit Alfons Haider und Barbara Schöneberger. Für beste Unterhaltung sorgen dabei Künstler/innen wie Helmut Lotti, David Hasselhoff, DJ Ötzi, Stefan Mross, Peter Kraus, Chris de Burgh, Maite Kelly und Ben Zucker mit ihren Evergreens und aktuellen Hits.

„Schlagerchallenge.2021 – Der ganz große Traum!“ am 4. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Florian Silbereisen gibt in seiner Show zwei Nachwuchstalenten die Gelegenheit, ihre Starpower erstmals auf der ganz großen TV-Bühne unter Beweis zu stellen – und so könnte live in Leipzig bei der „Schlagerchallenge.2021“ für einen Sänger oder eine Sängerin „Der ganz große Traum“ einer Karriere im Musikbusiness in Erfüllung gehen. Außerdem sind auch diesmal wieder zahlreiche Stars wie Helmut Lotti, David Hasselhoff, Semino Rossi, Chris de Burgh, Howard Carpendale, Andy Borg, Ben Zucker, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng, Ramon Roselly, Die Prinzen, Matthias Reim, TEAM 5ÜNF, Beatrice Egli und Ross Antony mit dabei. Und Gastgeber Silbereisen hat einmal mehr spannende Überraschungen für seine Gäste und das Publikum vorbereitet.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 11. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Gastgeber Andy Borg war 1981 beim ORF-Klassiker „Die große Chance“ zum ersten Mal als Sänger im Fernsehen zu sehen – der Start einer beeindruckenden Bühnenkarriere. Bei seinem „Schlager-Spaß“ feiert er in einer gemütlichen Weinstube sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem geselligen Musikabend ein – mit vielen Erinnerungen, ganz besonderen musikalischen Gästen, Schlagern und Evergreens, Fans und Freunden. Ob Florian Silbereisen und Thomas Anders, Stefan Mross, Patrick Lindner, Ireen Sheer, Peter Kraus, Die jungen Zillertaler und Die Schlagerpiloten – die Gäste haben einige Überraschungen für Andy Borg vorbereitet.

„Starnacht aus der Wachau“ am 25. September um 20.15 Uhr in ORF 2

In der letzten Septemberwoche geht es in der malerischen Wachau noch einmal so richtig heiß her – denn die „Starnacht aus der Wachau“ steht vor der Tür! Alfons Haider und Barbara Schöneberger werden in der „Starnacht“-Arena im kleinen Ort Rossatzbach, direkt gegenüber der sagenumwobenen Burg Dürnstein gelegen, ein musikalisches Feuerwerk zünden. Mit dabei sind Chris de Burgh, Maite Kelly, Ben Zucker, Edmund, Nathan Evans, Francine Jordi, Ronja Forcher, Ross Antony, More Than Words, Simone und DJ Ötzi. Ebenfalls mit dabei ist die Kultband Opus, die sich angesichts ihrer Abschiedstour auch von der Starnacht-Bühne verabschieden wird.

