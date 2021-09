„Sport am Sonntag“ mit den Studio-Gästen Andreas Herzog und Sasa Kalajdzic

Am 5. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 5. September 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Andreas Herzog und Sasa Kalajdzic live zu Gast

Der Ex-Israel-Teamchef und aktuelle Admira-Trainer und der Stuttgart-Legionär über die WM-Qualifikation, Verletzungssorgen und Transferkarussell.

Rad: Zu Besuch bei Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer

Zurück im Alltag macht sich die Niederösterreicherin Gedanken – über die verrückten Tage von Tokio, ihr Leben auf der Uni in Lausanne und ihre Zukunft als Spitzensportlerin.

Paralympics: Medaillengewinner Walter Ablinger und Florian Brungraber im Studio

Handbike-Olympiasieger Ablinger und Triathlon-Silbermedaillengewinner Brungraber live im Studio über das härteste Rennen ihres Lebens, die Faszination Ausdauersport und die Bedeutung der Paralympischen Spiele.

