Bürgermeister Ludwig bei Film Festival ABBA-Event auf dem Wiener Rathausplatz

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 2. September 2021,: Mit „ABBA Voyage“ zeigte das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz eine Liveübertragung mit den vier ABBA-Originalbandmitgliedern Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad. Die vier Kult-Musikerinnen und Musiker meldeten sich live aus Stockholm und verkündeten nach 39-jähriger Pause ihr Comeback auf die Bühnen der Welt.

Bürgermeister Michael Ludwig, selber ABBA-Fan, begrüßte im Vorfeld die mehr als 4.000 Besucherinnen und Besucher: „Heute wird ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Ich freue mich, dass so viele Wiener ABBA-Fans den Weg auf den Rathausplatz gefunden haben, um zusammen mit den ZuseherInnen in Berlin, Tokio, Rio, New York, London und auf der ganzen Welt zu feiern. Genießen sie den Abend und gute Unterhaltung!“

Neben der Liveschaltung aus Stockholm gab es für die Gäste bis 24:00 Uhr noch Musik von einem DJ, den Musikfilm „ABBA in Concert“ (1979) und das bewährte gastronomische Angebot des Film Festivals.

Das Film Festival 2021 endet am 4.September, die Impfbox für kostenlose Corona-Schutzimpfungen am Rathausplatz bleibt bestehen.

