Schneller – Stärker – Weiter – Höher! Leichtathletik-Verband vertraut auf neuen Gesundheitspartner SeiAktiv GmbH

Nahrungsergänzungsmittel-Kompetenz um Bockshornklee und Rotalge Astaxanthin für Spitzensportler

Klosterneuburg (OTS) - Schneller – Stärker – Weiter – Höher! Österreichischer Leichtathletik-verband vertraut auf seinen neuen Gesundheitspartner SeiAktiv GmbH und dessen Nahrungsergänzungsmittel-Kompetenz

Gemeinsam mit Trainern und Athleten will man erfolgreiche Rezepturen mit Bockshornklee und Astaxanthin für den europäischen Markt entwickeln. Die vielversprechende Zusammenarbeit begann im Mai 2021 und wird laufend ausgeweitet.

Seit Mai 2021 ist die SeiAktiv GmbH der offizielle Gesundheitspartner des österreichischen Leichtathletik Verbands (ÖLV). Der ÖLV ist ein international an-erkannter Verband, welcher die Leichtathletik in allen Formen des Spitzen-, Leistungs- und Wettkampfsports fördert. Seine Mitglieder erhalten die bestmögliche Unterstützung für die Gestaltung ihrer sportlichen Aktivitäten. Aushängeschilder des Verbands sind etwa Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner Lukas Weisshaidinger, Ivona Dadic oder Verena Mayr.

Mit über 30.000 Mitgliedern in rund 430 Vereinen ist der Österreichische Leichtathletik Verband einer der größten Fachverbände Österreichs und starker Botschafter des österreichischen Sommersports.

Das Trainer-Team des ÖLV sucht stets nach innovativen Lösungen. Dabei wird großes Augenmerk auf die vielfältigen Möglichkeiten der Natur und biologischer Pflanzen geachtet. Internationale Studien zu Bockshornklee und Astaxantin bestätigen die Regeneration des Hormonhaushaltes und eine Verbesserung des Muskelaufbaus. Viele Athleten reagieren überaus positiv auf die Produkte von Andropeak und Go2Peak.

Mit der SeiAktiv GmbH widmet sich die Unternehmer-Familie Gutmann der Erforschung und Vermarktung von hochwertigen, biologischen Nahrungsergänzungsmittel. Besonderes Augenmerk im Produktportfolio gilt dem Bockshornklee und der Süßwasseralge Astaxanthin. Unzählige internationale Studien belegen die außergewöhnlichen Wirkungsweisen dieser beiden Naturprodukte. Mit den Marken Andropeak und Go2Peak strebt man eine starke Präsenz im DACH-Raum und der EU an. Der Vertrieb erfolgt über Apotheken, den Drogeriefachhandel, den eigenen Online Shop und Vertriebspartner weltweit.

Stefan Gutmann/ Gründer SeiAktiv GmbH „Wir sind stolz auf die neue Zusammenarbeit. Der ÖLV ist ein hochprofessioneller Verband mit fantastischer Infrastruktur, hoher Innovationsbereitschaft und klaren Zielen. Die großartigen Athleten des ÖLV, wie zB. Olympia-Medaillengewinner Lukas Weisshaidinger, sind die härtesten Tester unserer Produkte. Die Natur bietet fantastische Wirkstoffe, die wir den Sportlern zur Verfügung stellen wollen.“

DI Gregor Högler/ Sportdirektor ÖLV: „In der Leichtathletik kommt es für den ganz großen Erfolg oft auf kleinste Details an. Wir wissen, dass mit Nahrung allein dem Körper nicht ausreichend Mikronährstoffe zugeführt werden können, somit sind Supplemente für Spitzensportler unerlässlich. Für uns müssen die Produkte vor allem sicher sein, sprich auf der so genannten „Kölner Liste“ stehen, was bei SeiAktiv und Go2Peak der Fall ist! Unsere Athleten setzen große Hoffnungen in den Bockshornklee. Bessere Vitalität, mehr Energie, schnellere Regeneration, bessere Konzentration – der Bockshornklee unterstützt unsere harte Arbeit. Daher freuen wir uns, dass die SeiAktiv GmbH unsere Athleten mit ihren Produkten großzügig unterstützt, und für die Zukunft auf unsere besonderen Bedürfnisse Rücksicht nimmt und uns in weitere Produktentwicklungen miteinbezieht“.

Roman Steiner/ Geschäftsführer SeiAktiv GmbH: „Für mich war schon nach den ersten fünf Minuten im Kennenlerngespräch mit Gregor Högler klar: das ist unser Partner! Diese Leidenschaft, diese Zielstrebigkeit und der klare Fokus auf Leistung sind genau die DNA, die wir selbst leben und die wir in unseren Partnern suchen. Darüber hinaus sehe ich im ÖLV eine großartige Basis für die Athleten der Zukunft, die mehr denn je professionelle Betreuung benötigen, um Bestleistungen erzielen zu können“.

