21. Bezirk: Instrumentalsolisten konzertieren am 6.9.

Wien (OTS/RK) - Der beliebte Konzert-Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ des international geschätzten Ensembles „Wiener Instrumentalsolisten“ geht am Montag, 6. September, weiter: Ab 19.30 Uhr treten 4 Mitglieder der gefragten Kammermusik-Gruppe im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) auf. Meisterlich dargeboten werden Werke von Vivaldi, Haydn und anderen bedeutenden Tondichtern. Karten für die Veranstaltung sind an der Abend-Kasse (ab 19.00 Uhr) um 23 Euro erhältlich. Nähere Informationen: Telefon 0699/111 629 84 („Wiener Instrumentalsolisten“, Karl Eichinger). Auskünfte per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Rudolf Gindlhumer (Flöte), Christian Löw (Trompete), Wolfgang Strasser (Posaune) und Karl Eichinger (Klavier) musizieren am Montag. Vielfältige Veranstaltungen gehen im Bezirksmuseum Floridsdorf über die Bühne, darunter Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Kinder-Programme. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gebeten. Museumsleiter Ferdinand Lesmeister ist unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 erreichbar. Kontaktaufnahme mit dem auf ehrenamtlicher Basis tätigen Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

