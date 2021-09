Leopoldstadts Bezirksvorsteher gegen Baumfällungen im Augarten für „Event-Zone“

Wien (OTS/RK) - Leopoldstadts Bezirksvorsteher Alexander Nikolai kritisiert die Pläne der Burghauptmannschaft und der Österreichischen Bundesgärten, am sogenannten „Sechseckplatz“ im Augarten eine Event-Zone einzurichten. Für den neuen Platz müsste eine Kastanien-Allee weichen. In der Kaiserzeit befand sich an der Stelle ein Konzert-Pavillon; die Burghauptmannschaft wälzt Pläne, den historischen Zustand wieder herzustellen.

„Der Augarten ist ein historisch gewachsenes Ensemble. Frühere Zustände sollten jedoch nur dann wiederhergestellt werden, wenn dies die Qualitäten der Anlage verbessert. Das Fällen von gesunden Alleebäumen gehört definitiv nicht dazu“, sagt Nikolai im Gespräch mit der Rathauskorrespondenz.

Der Bezirksvorsteher hat mit der Burghauptmannschaft Kontakt aufgenommen und um nähere Informationen des Projekts ersucht. Nikolai lehne eine Verbauung von Grünflächen für Veranstaltungszonen ab; er begrüße allerdings Projekte der Bundesgärten im Augarten, wie die Revitalisierung der Schüsselwiese und des Sängerknabenparterres so Nikolai.

