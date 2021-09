SteirerREIS by Fuchs: Die REIS Manufaktur eröffnet

Wien/Klöch (OTS) - Adele und Franz Fuchs, die Reis-Pioniere aus Klöch in der Südoststeiermark, freuen sich, am 2. September 2021 Ihre neue „REIS Manufaktur“ im Rahmen eines Festaktes im Beisein von Prominenz aus Politik und Wirtschaft sowie von namhaften Vertretern der Presse der Öffentlichkeit zu präsentieren. Herzstück der neuen Reisaufbereitungsanlage ist eine 300 Quadratmeter große Halle, deren Produktionsfläche allein 180 Quadratmeter umfasst. Hier wird vorgetrockneter Reis gereinigt, geschält, poliert, aufbereitet, abgesackt und verpackt sowie für weitere Verarbeitungsschritte der Nahrungsmittelindustrie vorbereitet.

Familie Fuchs ist zurecht stolz auf den Erfolg Ihrer Bemühungen und Ihres Vertrauens in den Erfolg ihrer Vision. „Mit der Eröffnung der neuen Reisverarbeitungsanlage geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Unsere Ernte praktisch am Standort zu verarbeiten - frisch und ohne lange Transportwege“, meint Franz Fuchs im Gespräch vor der Eröffnung und Gattin Adele fügt hinzu: Damit kommen wir dem Gedanken nach Regionalität und Originalität entgegen, zwei Themen, die in unserer Zeit immer wichtiger werden“. Und diese Innovationskraft wird von offizieller Seite anerkannt. So werden der feierlichen Eröffnung am 2. September 2021 Persönlichkeiten der Kommunal- und Landespolitik, der Wirtschaftskammer sowie der Kirche beiwohnen. Neben Vertretern der österreichischen Presse erwartet Familie Fuchs zahlreiche Freunde und Weggefährten ihres wohl einmalig zu nennenden Reisprojekts.

Arbeitsschritte in der REIS Manufaktur

Der zur Verarbeitung angelieferte Rohreis wird von einem Becherwerk schonend abgezogen und zu einem Vorreiniger gebracht und danach über ein zweites Becherwerk zur Reisschäl- und Poliermaschine gefördert. Hier können sowohl weißer, polierter Reis als auch geschälter Braunreis (dieser besitzt noch das Silberhäutchen) produziert werden. Der vorbearbeitete Reis läuft danach durch einen Separator, in dem der Bruchreis entfernt wird. Danach werden in einem weiteren Arbeitsschritt in einem Steinausleser Steinchen und andere Fremdkörper abgeschieden. Schließlich wird der so gewonnene Reis einer Farbsortiermaschine zugeführt, in der weitere Fremdkörper oder qualitativ minderwertiger Reis aussortiert werden. Nach der Farbauslesung wird der Reis einer Schlauchbeutelmaschine zugeführt, und vakuumverpackt.

Spitzenernte 2021

Franz und Adele Fuchs begannen im Jahr 2010 mit dem Reisanbau. Die erste Ernte fand noch in einer Schubkarre Platz. Zunächst wurden verschiedene Saatgutsorten ausprobiert. Sobald die richtige Sorte gefunden worden war, ging es zügig voran. Zunächst nur auf eigenen Feldern, seit einigen Jahren auch mit Vertragspartnern (aktuell sind es sieben Landwirte), die ebenfalls Reis anbauen. Insgesamt beträgt die bebaute Fläche aktuell mehr als 50 Hektar. Für dieses Jahr erwartet Franz Fuchs eine besonders reiche Ernte: „150 bis 200 Tonnen können es werden“, meint er mit sichtlichem Stolz.

Teilnehmer beim Festakt zur Eröffnung der REIS Manufaktur

Ihre Teilnahme beim Festakt zur Eröffnung der REIS Manufaktur zugesichert haben von Seiten der steirischen Landesregierung Landesrätin Mag. Barbara Eibinger-Miedl sowie Landtagsabgeordnete Mag. Julia Majcan, BSc, MSc. Von der steirischen Landwirtschaftskammer haben Vizepräsidentin ÖR Maria Pein, Kammersekretär Ing. Johann Kaufmann sowie Kammerobmann Franz Uller ihre Teilnahme zugesichert. Die Gemeinde Klöch wird durch Bürgermeister Josef Doupona repräsentiert. Die Anlage wird von Thomas Babski, Pfarrer von Klöch, eingeweiht.

