Tableau stellt neue Innovationen und Unternehmenspläne zur Stärkung der unternehmensweiten Analytik vor

- Data Prep: Tableau Prep macht es Kunden jetzt einfacher, die Last/Kosten von Server-Ressourcen automatisch zu reduzieren und Zeilen zu generieren, um Trends in Daten einfacher abzubilden Governance: Neue Funktionen helfen, die Datenqualität zu sichern und aufrechtzuerhalten, indem sie Sie auf potenzielle Probleme aufmerksam machen und einen besseren Einblick in die Art der Daten und deren Herkunft ermöglichen. Zentralisierte Sicherheit auf Zeilenebene: Die neuen Funktionen ermöglichen eine höhere Flexibilität und Segmentierung, indem Tableau-Administratoren zentral konfigurieren können, welche Benutzer und Gruppen Zugriff auf welche Slices von Daten haben.



- Referenzarchitektur für Unternehmen: Die Enterprise Deployment

Guidelines (EDG) stellen die Tableau-Referenzarchitektur für

unsere Unternehmenskunden mit einer präskriptiven Methodik bereit,

um die Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und

Sicherheit zu erfüllen. EDG ist technologie- und

plattformunabhängig und orientiert sich an den Best Practices für

Unternehmensrechenzentren. Dynamische Skalierung: Die neue

Funktion hilft Unternehmen, ihre Ressourcen für die Bereitstellung

angemessen zu nutzen, und stellt sicher, dass in Zeiten hoher

Nachfrage genügend Container zur Verfügung stehen und in Zeiten

geringerer Nachfrage eine Reduzierung erfolgt.

Ressourcenmanagement: IT-Teams können die Leistung von Tableau

Server besser optimieren, indem sie Grenzen für die

Anwendungsressourcen festlegen.