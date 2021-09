World 5G Convention 2021: Beschleunigte Nutzung von 5G und Förderung von Innovationen

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von Science and Technology Daily:

Die World 5G Convention 2021 mit dem Thema "5G+ von allen für alle" hat am 31. August im Internationalen Messe- und Kongresszentrum in Peking, dem Beijing Etrong International Exhibition & Convention Center, begonnen. Mit mehr als 1.500 Experten, Wissenschaftlern und Unternehmern aus 20 Ländern, die online und offline an dem Gipfel teilnehmen, soll die zukünftige Anwendung von 5G in den Bereichen Industrie, Wirtschaft und Innovation diskutiert werden.

Die dreitägige Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Gemeinde Peking, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie und dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veranstaltet und bietet Foren, Ausstellungen und einen 5G-basierten Anwendungsdesign-Wettbewerb.

Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) wurden seit Beginn der kommerziellen Nutzung von 5G in China 993.000 5G-Basisstationen gebaut. Mehr als 392 Millionen Haushalte sind an die 5G-Terminals angeschlossen, und die 5G-Basisstationen decken alle Städte auf Präfekturebene, mehr als 95 % der Landkreise und 35 % der Gemeinden in China ab.

Inzwischen decken über 10.000 5G-Anwendungsfälle 22 wichtige Branchen und verwandte Bereiche der Volkswirtschaft ab, unter anderem Stahl, Strom und Bergbau. Außerdem werden aus einer Vielzahl bunter Anwendungsszenarien neue Motoren, die Chinas qualitativ hochwertige Entwicklung anführen.

Li Meng, stellvertretender Minister für Wissenschaft und Technologie, erklärte, derzeit boome und entwickle sich die neue Generation der Informationstechnologie, repräsentiert durch das mobile Internet, künstliche Intelligenz, Big Data und Supercomputing, was erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen und die Umwelt und Ökologie aller Länder habe.

"China tritt in eine neue Phase der Entwicklung ein, implementiert neue Entwicklungskonzepte, baut ein neues Entwicklungsmuster auf und erreicht eine qualitativ hochwertige Entwicklung, und wissenschaftliche Innovationen sind mehr denn je erforderlich", so Li. "Gleichzeitig werden der riesige Markt, die diversifizierten Anforderungen der Verbraucher und die aufkommenden industriellen Formen auch diversifiziertere Anwendungsszenarien und einen breiteren Raum für Sci-Tech-Innovationen bieten."

Zur Frage der Förderung der Reife einer verbesserten 5G-Technologie führte Li aus: "Wir sind bereit, die Idee der Öffnung und Zusammenarbeit, des gegenseitigen Nutzens und des Win-Win-Ergebnisses mit offeneren Einstellungen und pragmatischeren Ansätzen aufrechtzuerhalten und die internationale Zusammenarbeit der Entwicklung der 5G-Technologie weiter zu stärken."

Auf der Grundlage der 5G-Anwendungstechnologie und der industriellen Basis und dank der Erforschung des sekundären Technologieentwicklungssystems des vertikalen 5G-Industrieanwendungssystems bemühen wir uns gemeinsam darum, die dringenden Bedürfnisse der 5G-Frequenzausweitung und einer besseren Abdeckung zu erfüllen, die Standards für eine mit 5G verbesserte Technologie und Forschung und Entwicklung im Bereich der Geräte umsetzen und die Anpassungsfähigkeit der vertikalen 5G-Industrie verbessern, so Li weiter.

Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie lade Unternehmer, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt herzlich dazu ein, sich an der zukünftigen Forschung und Entwicklung von 5G zu beteiligen und die neuen Trends und Chancen der globalen Informationstechnologieentwicklung zu nutzen, betonte Li. Er rief dazu auf, mit gemeinsamen Anstrengungen und tiefgreifender Zusammenarbeit mehr bahnbrechende und führende technologische Leistungen zu erzielen.

