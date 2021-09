FPÖ – Schnedlitz: ÖVP-Politik trägt Verantwortung für steigenden Antisemitismus und Rassismus

„Eine verfehlte Zuwanderungspolitik aus dem islamischen Raum ist eine eindeutige Befeuerung des Antisemitismus in Österreich. Die ansteigenden Zahlen an antisemitischen Vorfällen ist eine durchaus hausgemachte Situation. Beim importierten Antisemitismus wird geflissentlich vonseiten der Stadt Wien und ÖVP-Innenminister Nehammer ein Auge zugedrückt. Israelfeindlichen Organisationen und Menschen wird es ohne Konsequenzen erlaubt, ihre verwerfliche Meinung im öffentlichen Raum zu skandieren. Da zeigen sich die Türkisen zwar öffentlich empört, zugelassen werden diese gefährlichen Demonstrationen aber dennoch. Als Beispiel sei hier eine Kundgebung im Mai dieses Jahres auf der Mariahilferstraße genannt“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Nun jetzt besorgte Bürger in ein ‚antisemitisches Boot‘ setzen zu wollen, weil sie die überschießenden Maßnahmen der Regierung kritisieren und dies auch öffentlich kundtun, passt genau in die Vernaderer-Mentalität der ÖVP. Neuerlich wird versucht, den Keil weiter in unsere Gesellschaft zu treiben und die Nazikeule gegen Andersdenkende wird geradezu reflexartig ausgepackt“, so der FPÖ-Generalsekretär.

„Neben den Unbelehrbaren in unserem Land, wollen fast alle Parteien nach wie vor Islamisten in unser Land importieren, die ein Weltbild mitbringen, das weder westlich, demokratisch oder gar pluralistisch ist. Dem muss endlich Einhalt geboten werden. Hiermit darf sich Frau Edtstadler mit ihrer ÖVP gerne beschäftigen und den Versprechungen ihrer Apostel Kurz und Nehammer endlich überfällige Taten folgen lassen,“ betonte Schnedlitz.

