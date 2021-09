TÜV AUSTRIA und CIPHRON: Mit Teamspirit und Know-how zu noch mehr Kundenservice

Erweitertes Dienstleistungs-Portfolio soll langfristig die Marktposition von TÜV AUSTRIA stärken.

Köln/Wien (OTS) - Die Kunden der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA und der CIPHRON erwartet künftig ein noch breiteres Portfolio an Security-Dienstleistungen sowie eine größere regionale Präsenz. Insbesondere der bereits umfassende Bereich der IT-, Informations- und Cybersecurity soll durch die Verbindung zwischen CIPHRON und der TÜV AUSTRIA Group noch weiter ausgebaut werden, um auch in Zukunft die wachsenden Anforderungen der Kunden sowie sich stetig weiterentwickelnde Herausforderungen optimal zu bedienen. Detlev Henze, Executive Business Director Digital Services bei TÜV AUSTRIA, beschreibt dies als einen weiteren Schritt der Vervollständigung einer bereits seit Jahren erfolgreichen Unternehmensstrategie: „Für den TÜV AUSTRIA stehen die Themen Safety und Security sowie die Unterstützung unserer Kunden im digitalen Wandel stets im Vordergrund. Nachdem die TÜV TRUST IT bereits seit mehr als zehn Jahren eine wichtige Rolle im Bereich der IT-Sicherheit spielt, gehen wir nun noch einen Schritt weiter und schaffen durch eine Bündelung der Kräfte die Grundlage, um unsere Kunden in den Bereichen IT- und OT-Security künftig noch umfassender begleiten zu können. Die Verbindung mit CIPHRON ist für uns von strategischer Bedeutung.“



Im Rahmen dieser Weiterentwicklung wird für die TÜV TRUST IT konkret der Service bei der Entwicklung von Anwendungen, beispielsweise für schnelle Security-Lösungen und Security Operations beziehungsweise Managed Services (DEV und OPS), verbreitert. Auch bei Spezialgebieten der Cybersecurity, wie Red-Teaming, Code Review, Crypto oder HW-Sicherheit werden Kunden künftig von einem noch umfassenderen Know-how profitieren. Das Portfolio der CIPHRON wird im Gegenzug durch Know-how im Bereich der Gutachtenerstellung und der Zertifizierungen erweitert.



„Um auch mittel- und langfristig DER verlässliche TRUSTED Partner Nummer Eins für unsere Kunden zu sein, ist eine gewisse Größe und Stärke unseres Unternehmens gefragt“, so Dirk Münchhausen, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Und weiter: „Kunden profitieren vom Expertenwissen der CIPHRON und von einem noch breiteren Spektrum an Dienstleistungen. Uns bringt es auf den Weg zu einem Full Service Angebot aus einer Hand im Bereich der Security, was letztlich auch unsere Marktposition stärkt. So gilt für uns: Aus Eins und Eins wird Drei.“

Die „CIPHRON-DNA“ passt optimal zur Unternehmensgruppe

Doch die Vorteile für die Kunden des Unternehmens liegen nicht nur im fachlichen Bereich. Denn mit der in Hannover ansässigen CIPHRON GmbH ist TÜV AUSTRIA künftig an einem weiteren Standort präsent, was auch geografisch neue Möglichkeiten für einen schnellen Kundenservice vor Ort bietet. Nicht zuletzt soll diese regionale Erweiterung so auch den Weg zu weiteren Neukunden ebnen. Dass die Entscheidung auf CIPHRON fiel, begründet die TÜV TRUST IT mit einer sehr ähnlichen Unternehmenskultur. „Die DNA der CIPHRON passt einfach zu unserer. Die Menschen dort sind sehr kreativ, arbeiten enorm kundenorientiert und legen viel Wert auf einen hohen Teamspirit“, so Dirk Münchhausen. Und auch bei der CIPHRON sieht man hier einen enormen Vorteil, denn beide Unternehmen ergänzen sich optimal. Sebastian Horzela, Gründer und Geschäftsführer von CIPHRON, führt dies genauer aus: „Fachlich und auch von der Ausrichtung der Unternehmen passen wir sehr gut zusammen. Wir ergänzen uns in vielen Teilen und profitieren so voneinander. Fachlich sind in diesem Zusammenhang vor allem die Bereiche ISMS-Beratung, technische Security, OT-Security und sichere Softwareentwicklung zu nennen. Darüber hinaus streben beide Unternehmen nach einer Verbreiterung der Kundenbasis, womit eine entsprechende Branchenkenntnis im Kundenumfeld einhergeht. So gewinnen im Endeffekt beide Seiten und wir freuen uns schon jetzt auf die Projekte, die auf uns warten.“

