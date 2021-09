Freitag in Wien: Großdemo in Solidarität mit Menschen in Afghanistan

Breites Bündnis ruft zur Aufnahme von Menschen in Österreich auf

Wien (OTS) - Die „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ ruft am Freitag, 3. September, zur Großdemo in Solidarität mit den Menschen in Afghanistan auf. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr am Christian-Broda-Platz beim Wiener Westbahnhof. Der Demozug unter dem Motto „Nein zu Taliban! Jetzt Menschen aufnehmen! #WirHabenPlatz“ führt über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz.

Das breite Bündnis aus der Zivilgesellschaft unterstützt den 4-Punkte-Plan von Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Asylkoordination, IGASUS und weiteren Organisationen: Rettung, Resettlement-Programme, Abschiebestopp und rasche Schutzgewährungen.

Rettung. Die Grenzen müssen geöffnet werden. „Österreich befindet sich einer privilegierten Position. Es kann und muss Menschen in dieser humanitären Katastrophe helfen“, sagt Sima Mirzai von der Interessengemeinschaft der afghanischen Studierenden und Schülern (IGASUS). „Österreich darf Zivilisten die Hilfe nicht verwehren. Genau jetzt ist die Zeit, Solidarität zu zeigen und gefährdete Menschen im Rahmen einer geregelten Aufnahme die Einreise nach Österreich zu ermöglichen.“

Resettlement-Programme. Die Zivillgesellschaft ist wie im Jahr 2015 bereit. Österreichs humanitäre Aufnahmeprogramme für syrische Schutzsuchende waren Vorzeigeprojekte. „Wir dürfen die Augen nicht verschließen und müssen alle Menschen, besonders verfolgte Frauen und Kinder, schützen“, sagt Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin Asiyeh Panahi, die den Protest moderiert. „Wir haben Platz, weil wir als österreichische Gesellschaft bereit sind, Menschen zu helfen.“

Abschiebestopp. Selbst angesichts der humanitären Katastrophe besteht Kanzler Sebastian Kurz weiterhin auf Deportationen nach Afghanistan und will Aufnahmelager in der Region. „In Afghanistan herrscht Krieg, Menschen werden verfolgt. Man kann und darf nach Afghanistan keine Menschen abschieben“, sagt Surbeer Singh Sarna, Hauptmann des Wiener Sikh-Tempels. Die Regierung muss umgehend alle Abschiebevorbereitungen beenden.

Rasche Schutzgewährungen. Schutzsuchende, die auf den Ausgang ihrer Asylverfahren warten, müssen unverzüglich Asyl erhalten. Auch Folgeanträge oder Anträge auf Familienzusammenführung und Visa müssen schnell und unbürokratisch abgewickelt werden. „Afghanen sind ein Teil unserer Gesellschaft“, betont Politikwissenschaftler und Soziologe Dawlat Dawlatyar. „Allen afghanischen Flüchtlingen sollte Asyl gewährt werden, da dies die einzige Möglichkeit für ihr Überleben ist.“

Demo: Nein zu Taliban! Jetzt Menschen aufnehmen! #WirHabenPlatz

Freitag, 3. September 2021, 17:00 Uhr

Westbahnhof, Christian-Broda-Platz, Wien

Schlusskundgebung 19:15 Uhr, Heldenplatz



Programm, Reden und Route: https://menschliche-asylpolitik.at/demo-nein-zu-taliban-jetzt-menschen-aufnehmen-wirhabenplatz/

Facebook: https://fb.me/e/1GlVrBOp5

Rückfragen & Kontakt:

David Albrich

presse @ menschliche-asylpolitik.at

0681 2085 8466