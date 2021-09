oe24.TV startet mit starken 2,8 Prozent Marktanteil (12–49) in den September

oe24.TV war gestern Vormittag drei Stunden lang (10–13 Uhr) Nummer 1 aller Fernsehsender

Wien (OTS) - Der Erfolgslauf von oe24.TV hält auch im September an:

Österreichs Nachrichtensender meldet für gestern (1.9.2021) mit 2,8 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe (12-49) einen neuen Rekordwert.

Besonders spektakulär war der Marktanteil von oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe am Vormittag: In der Stunde von 10 bis 11 Uhr erreichte oe24.TV sensationelle 21 Prozent Marktanteil. Von 10 bis 13 Uhr war oe24.TV mit 18,1 Prozent Marktanteil über drei Stunden Nummer 1 und damit das meistgesehene TV-Programm in Österreich.

Beim Gesamtpublikum erreichte oe24.TV gestern 1,6 Prozent Marktanteil und 337.000 Zuseher Tagesreichweite. Die Abendshow FELLNER! LIVE war beim Comeback von Wolfgang Fellner bei insgesamt 157.000 Zusehern (NRW 21.00 bis 23.40 Uhr) zwischen 22 und 23 Uhr das meistgesehene österreichische Privat-Programm nach Marktanteilen.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet, ZG 12+ (Gesamt) bzw. 12-49 J. (Werbe-ZG), DRW Fellner Live: 40.100 Personen (12+)

