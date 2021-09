Taschner: Top-Platzierungen im ,THE‘-Ranking unserer Universitäten beweisen erfolgreiche Hochschulpolitik

ÖVP-Wissenschaftssprecher: Gratulation an österreichische Universitäten und das Wissenschaftsministerium

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass die hervorragende Arbeit der österreichischen Universitäten und des Wissenschaftsministeriums mit dem Sprung zweier heimischer Lehr- und Forschungsstätten in die Top 200 des renommierten ,Times Higher Education‘-World University Rankings belohnt wurde“, sagt heute, Donnerstag, ÖVP-Wissenschaftssprecher Professor Rudolf Taschner zur Platzierung der Universität Wien und der Medizinischen Universität Graz im veröffentlichten THE-Ranking. „Ich möchte hier auch ganz besonders Josef Smolle, meinem Kollegen im Nationalrat, gratulieren, der als ehemaliger Rektor der Medizinischen Universität Graz maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt ist“, so Taschner.

Man müsse sich bewusst sein, dass diese Erfolge „keineswegs im Handumdrehen zu erzielen sind, sondern jahrelange Arbeit vorausgehen.“ Neben der beiden Top 200-Plätze liegen außerdem die Medizinischen Universitäten in Wien und Innsbruck unter den ersten 250 und damit sehr gut im Ranking. Auch bei unseren Technischen Universitäten sind die Bewertungen ansehnlich. Der Vergleich mit den exzellenten Hochschulstätten wie Stanford, Oxford oder Harvard sei „nicht ganz so einfach. Denn deren Aufbau und Infrastruktur sind doch etwas anders, als das bei zentraleuropäischen Universitäten der Fall ist. Die guten Rankings der österreichischen Universitäten sind daher Auszeichnung und Ansporn zugleich“, erklärt Taschner.

„Wir werden unsere erfolgreiche Hochschulpolitik fortsetzen und hoffentlich bald zwei österreichische Universitäten in die Top 100 des Rankings bringen. Der Trend geht bereits nach oben“, bekräftigt Taschner das Ziel von Bundesminister Heinz Faßmann. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at