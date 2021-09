Nach Bürgereinbindung: VP-Wien präsentiert Visualisierung der neuen U-Bahnstation Reinprechtsdorfer Straße

So wünschen sich WienerInnen und AnrainerInnen die Siebenbrunnengasse nach dem Umbau

Wien (OTS) - Seit Mai sammelt die neue Volkspartei Wien auf www.mitreden-jetzt.at Ideen und Vorschläge der betroffenen Wienerinnen und Wiener sowie der Grätzlbewohnerinnen und -bewohner zur Oberflächengestaltung rund um die neuen U-Bahnstationen U2 und U5, die sich derzeit im Bau befinden. Die Anregungen werden bis zum Herbst gesammelt. Margareten erhält mit der Verlängerung der U2 zwei neue Stationen. Für die Station Reinprechtsdorfer Straße haben die Menschen bereits zahlreiche konkrete Vorschläge eingereicht, die nun in einer Visualisierung präsentiert wurden. Konkret handelt es sich um die Siebenbrunnengasse, die einen Aufgang von der U2-Station Reinprechtsdorfer Straße erhält.

„Margareten ist nur an seiner nördlichen Grenze mit der U4-Station Pilgramgasse an das U-Bahnnetz angeschlossen. Mit der U2-Verlängerung wird auch der restliche Bezirk angeknüpft“, erklärt Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, die gemeinsam mit dem Bezirksparteiobmann Alexander Biach die Visualisierung vorstellt. „Ganz groß war der Wunsch nach einer intensiven Begrünung. Diese kann sowohl mit Baumpflanzungen zu Beginn der Siebenbrunnengasse als auch einer intensiven Fassadenbegrünung auf beiden Seiten der Gasse erfolgen“, beschreibt Biach den Entwurf. „Auch die Verweilbänke sind mit begrünten Rück- und Seitenwänden ausgestattet. Überdacht sind die Sitzgelegenheiten mit Solaranlagen.“ Der Fahrradabstellplatz neben dem neuen U-Bahnabgang ist ebenfalls mit einer bepflanzten Rückwand ausgestattet. Zusätzlich zu den Sitzgelegenheiten wünschen sich die Anrainerinnen und Anrainer kleine Gärten zum Entspannen auf der Rasenfläche und für Urban Gardening. „Da in der Siebenbrunnengasse natürlich ein Brunnen nicht fehlen darf, haben wir einen Wasserhahn eingeplant“, so Biach. „Darüber hinaus wurde auch die Modernität nicht vergessen. Direkt neben dem U-Bahnaufgang sorgt ein Informationskiosk mit Touchscreen für eine gute Orientierung“, erklärt Biach und betont abschließend, dass es sich bei der Visualisierung um einen ersten Vorschlag und kein Endprodukt handelt.

Weitere Vorschläge können auf www.mitreden-jetzt.at eingereicht werden. Die Ideen werden von der neuen Volkspartei Wien in den Gemeinderat eingebracht.

Bilder vom Fototermin und der Visualisierung finden Sie hier.



