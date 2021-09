Blümel: Wiener Börse ist Garant für funktionierenden Kapitalmarkt, Wirtschaftswachstum und gesunden Arbeitsmarkt

Finanzminister Gernot Blümel gratuliert Wiener Börse zu 250-jährigem Jubiläum; Umsetzung von Behaltefrist und weiteren stärkenden Maßnahmen aus Regierungsprogramm essentiell

Wien (OTS) - Anlässlich des 250. Jahrestags besuchte Finanzminister Gernot Blümel die Wiener Börse in der Wiener Innenstadt und betonte deren wesentliche Rolle für die heimische Wirtschaft: „Die Wiener Börse ist der Garant für einen funktionierenden Kapitalmarkt in Österreich und ermöglicht damit Wirtschaftswachstum und einen gesunden Arbeitsmarkt. Mit zahlreichen Partnern in Zentral- und Osteuropa ist sie zudem nicht nur breit diversifiziert, sondern bietet österreichischen Unternehmen und internationalen Investoren eine verlässliche Plattform für den Handel mit Wertpapieren.“

Bei dem Termin zum Jubiläum der Wiener Börse betonte Blümel außerdem die Wichtigkeit der zügigen Umsetzung des Regierungsprogramms: „Die Stärkung des heimischen Kapitalmarkts ist in der Wiederaufbau-Phase und darüber hinaus entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs. Daher werden wir besonders die Wiedereinführung der Behaltefrist vorantreiben, damit die Österreicher einen höheren Anreiz erhalten, ihr Geld in die heimische Wirtschaft in investieren. Außerdem streben wir eine rasche Umsetzung des international bewährten Modells des Wiederaufbaufonds an, mit dem wir eine flexible und für Investoren interessante Form der Kapitalanlage schaffen. Begleitend werden wir Schritt für Schritt Gold Plating reduzieren bzw. vermeiden und steuerliche Anreize setzen, um für heimische Unternehmen eine höhere Eigenkapitalquote attraktiver zu machen. All diese Schwerpunkte befinden sich in der Koordinierung mit dem Koalitionspartner.“

Eine weitere wichtige Säule einer zukunftsfitten Volkswirtschaft und eines vitalen Kapitalmarkts ist eine ausreichend hohe Kompetenz der Menschen in Finanz- und Wirtschaftsfragen, so Blümel: „Der Ausbau der Finanzbildung ist ein Eckpunkt des Regierungsprogramms. Mit der nationalen Finanzbildungsstrategie setzen wir in diesem Bereich einen wesentlichen Schritt. Im Herbst werden wir hier eine entsprechende bundesweite Strategie präsentieren. Ich danke der Wiener Börse dafür, dass sie Teil dieser Initiative ist und bin überzeugt davon, dass neben der professionellen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Börse besonders eine bessere Finanzbildung der Österreicherinnen und Österreicher diesen Gewinn bringen und ein fruchtbarer Boden für die nächsten 250 Jahre der Wiener Börse sein wird.“

Fotos finden Sie unter https://bit.ly/3kPSWp0

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien