Öffentlich zu Top-Ausflugszielen in den Wiener Alpen – bequem und sicher unterwegs in der Ostregion

Serie: VOR stellt im Laufe des Sommers einmal wöchentlich Top-Ausflugsziele mit öffentlicher An- und Abreise vor – diese Woche geht’s in die Wiener Alpen.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Die Ostregion entdecken: Das stetig ausgebaute und verbesserte Öffi-Angebot des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) verspricht eine sichere, stressfreie und klimaschonende Anreise zu den lohnendsten Freizeitzielen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ob für Familienabenteuer, Wanderungen, Kultur und Gastronomie, Radtouren oder puren Naturgenuss – viele Attraktionen sind mit dem öffentlichen Angebot des VOR gut und schnell erreichbar. Unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden individuell, schnell und bequem den eigenen Weg zum Tagesausflug planen. VOR wünscht seinen Fahrgästen einen wundervollen Sommer – bitte unter Einhaltung der aktuellen Covid-Sicherheitsvorschriften.

Einfach, schnell und klimaschonend in die Wiener Alpen

Unweit der Bundeshauptstadt befinden sich die Wiener Alpen, die sich dank zahlreicher Wanderwege und Attraktionen perfekt für Wochenend- oder Tagesausflüge eignen. Die meisten davon sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach und schnell erreichbar:

Bergfeeling auf der Rax für GenießerInnen: Die Rax-Seilbahn fährt in nur 6 Minuten von Hirschwang an der Rax zur Bergstation auf 1.546 m. Mit gemütlichen Spazierwegen, atemberaubender Aussicht und einer qualitätsvollen Hüttengastronomie ist die Rax das Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Anreise ist ab Wien Meidling um 7:32 Uhr mit dem REX9 direkt bis Payerbach-Reichenau und von dort mit der VOR Regio-Buslinie 341 und einer Gesamtreisezeit von 1:14 h ohne Parkplatzsuche vermutlich schneller als mit dem Auto. Darüber hinaus ist die Anreise stündlich mit dem REX1 möglich. Die Rückfahrt ist um 17:11 Uhr (letzte Fahrt von „Hirschwang Raxseilbahn“) ebenso schnell und einfach. Der Stundentakt auf der VOR Regionalbuslinie 341 macht das lohnende Ziel auch für Kurzausflüge aus der nahen Region interessant. (raxalpe.com)





Öffentliche An- und Abreise individuell planen

Die Anreise ist bei allen Ausflugszielen ohne Auto mit Bus und Bahn bequem und einfach möglich. Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden schnell und bequem den eigenen Weg für den Tagesausflug planen.

Günstig mit dem VOR Freizeitticket unterwegs

Mit dem Freizeitticket des VOR ist der Weg in den Kurzurlaub günstiger als je zuvor: Ein Erwachsener mit 2 Kindern bis zum 15. Lebensjahr sowie ein Hund können am Samstag, Sonntag oder an einem Feiertag den öffentlichen Verkehr mit wenigen Ausnahmen um € 19,90 (Freizeitticket für NÖ und Bgld) oder € 25,70 (Freizeitticket Plus für Wien, NÖ und Bgld) nutzen. Erhältlich sind alle Tickets am besten über die VOR AnachB App, den VOR-Webshop (shop.vor.at) oder die Vertriebskanäle von Wiener Linien, Badner Bahn, Niederösterreich Bahnen oder ÖBB. Auch in den Regionalbussen des VOR sind die Tickets bei Fahrtantritt erhältlich, es wird jedoch empfohlen, gerade an starken Reisetagen die Fahrkarten bereits vorab zu erstehen.



