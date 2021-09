10. Bezirk: „Böhmischer Prater Wies’n“ beginnt am 11.9.

Kulturverband erteilt Programm-Auskünfte: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt erstmals zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Böhmischer Prater Wies’n“ ein: An 4 Tagen herrscht beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) eine ausgelassene „Oktoberfest-Stimmung“. Es treten beliebte Gruppen auf, darunter die Combo „Sumawind“ und die Kapelle „Die Edlseer“. Speis und Trank, eine Oktoberfest-Dekoration und viel Musik erwarten das Publikum am Samstag, 11. September, am Sonntag, 12. September, sowie am Samstag, 18. September, und am Sonntag, 19. September. Der Eintritt kostet pro Tag 20 Euro. Programm-Auskünfte und Karten-Reservierung: Telefon 0676/720 94 11 (Kulturverband-Sprecher: Manfred Fritz).

Erteilung von Informationen per E-Mail: m.fritz@musicreport.at

Am Samstag, 11. September, musiziert ab 17.00 Uhr die Formation „Mürztaler“ (Einlass: 16.00 Uhr) und am Sonntag, 12. September, spielen das Quartett „Sumawind“ ab 13.00 Uhr sowie das Quintett „Stockhiatla“ ab 16.00 Uhr (Einlass: 12.00 Uhr). Weiter gehen die Festtage am Samstag, 18. September, um 17.00 Uhr mit einem Auftritt der Kapelle „Die Party Hirschen“ (Einlass: 16.00 Uhr). Am Sonntag, 19. September, unterhalten das Duo „Die Stritzis“ ab 13.00 Uhr und das Trio „Die Edlseer“ ab 16.00 Uhr die Gäste (Einlass: 12.00 Uhr). Das Publikum hat die geltenden Corona-Vorschriften einzuhalten. Ein Aufruf der Organisatoren: „Seid‘s dabei. Wir freuen uns auf alle Dirndln und Buam!“. Mehr Informationen über diese Veranstaltung (4-Tages-Karte um 66 Euro, Angaben zu allen Mitwirkenden, u.a.) fordern Interessierte per E-Mail an: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Musik-Gruppe „Mürztaler“:

www.muerztaler.band/band.html

Musik-Gruppe „Stockhiatla“:

www.stockhiatla.com

Musik-Gruppe „Sumawind“:

www.sumawind.at

Musik-Gruppe „Die Party Hirschen“:

www.partyhirschen.at

Musik-Gruppe „Die Edlseer“:

www.edlseer.at

Musik-Gruppe „Die Stritzis“:

www.die-stritzis.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

