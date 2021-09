AK-Befragung zur Kinderbetreuung: Das wünschen sich die Eltern

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Die institutionelle Kinderbetreuung in Oberösterreich muss als permanente Großbaustelle bezeichnet werden. Das zeigen auch die Ergebnisse einer Online-Umfrage der AK Oberösterreich: Die Eltern bemängeln das Betreuungsangebot und insbesondere die Öffnungszeiten. In einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch, 8. September 2021, um 11 Uhr wollen wir Sie über die konkreten Befragungsergebnisse und die Wünsche der Eltern sowie die daraus resultierenden AK-Forderungen für eine umfassende und bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Oberösterreich informieren.



Unter dem Titel AK-Befragung zur Kinderbetreuung: Das wünschen sich die Eltern stehen Ihnen als Gesprächspartner/-innen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Online-Pressekonferenz.

Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, MA

+43 (0)50/6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at