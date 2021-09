Lotto: Doppeljackpot – 2,3 Millionen Euro warten

Solo-Sechser bei LottoPlus und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Der Lotto Jackpot vom vergangenen Mittwoch mündete – wie auch schon seine drei Vorgänger – in einem Doppeljackpot. Es gab also neuerlich keinen Sechser, und am kommenden Sonntag werden somit etwa 2,3 Millionen Euro im Topf liegen. Die letzten drei Doppeljackpots wurden übrigens jeweils geknackt und brachten zweimal zwei und einmal einen Sechser.

Zwei Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 52.500 Euro. Ein Niederösterreicher war dabei mit dem 13. von 20 Quicktipps erfolgreich, ein Oberösterreicher kreuzte seinen Gewinn im neunten von zwölf Tipps auf seinem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zuletzt einen Solo-Sechser. Ein Niederösterreicher aus dem Industrieviertel war mit dem dritten von fünf Tipps auf seinem Normalschein erfolgreich und gewann rund 240.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und so wartet am Wochenende ein Jackpot. Wer sich für das „Ja“ zum Joker entscheidet, wahrt die Chance auf rund 350.000 Euro, die es mit der richtigen Ziffernkombination im Falle eines Solotreffers zu gewinnen gäbe.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. September 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.457.006,76– 2,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 52.537,30 87 Fünfer zu je EUR 1.317,50 208 Vierer+ZZ zu je EUR 165,30 3.819 Vierer zu je EUR 50,00 5.471 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 62.138 Dreier zu je EUR 5,50 230.564 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 24 29 33 38 45 Zusatzzahl 08

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. September 2021

1 Sechser zu EUR 240.450,10 61 Fünfer zu je EUR 923,30 3.047 Vierer zu je EUR 16,50 47.083 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 12 13 17 26 27

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. September 2021

JP Joker EUR 184.512,20 – 350.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 903 mal EUR 88,00 8.472 mal EUR 8,00 86.796 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 5 5 8 0

