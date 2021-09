„Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ im „ORF-„Sommerkabarett“-Finale am 3. September in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“ mit den lustigsten Highlights

Wien (OTS) - Im ORF-„Sommerkabarett“-Finale am Freitag, dem 3. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 präsentiert ein „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“. Unter dem Motto „Wir wollen nur spielen“ lädt Klaus Eckel zu einem wortreichen und lustigen Abend mit Patrizia Wunderl, Berni Wagner, Malarina, Omar Sarsam, Leonhardsberger & Schmid, Flüsterzweieck und dem Blonden Engel. Für die Musik sorgt die Band „Wiener Blond“. Bevor die beliebte ORF-Rate-Comedy ab 10. September mit brandneuen Folgen in den Herbst startet, gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.30 Uhr noch einmal die interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus mehr als 500 Sendungen zum Wiedersehen – diesmal unter anderem mit dem „Euroloch“.

ORF-„Sommerkabarett“: „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ um 20.15 Uhr

Im Gastgarten des Wiener Schutzhaus Zukunft präsentiert Klaus Eckel eine bunte Schar aus Kabarett und Satire unter dem Motto „Wir wollen nur spielen“: An einem wunderbaren Sommerabend unter Kastanienbäumen lässt Patrizia Wunderl die 1980er wieder auferstehen; Berni Wagner echauffiert sich gekonnt über die Leute, die sinnlos an Fußgängerampeln auf das Blindensignal drücken; die gebürtige Serbin Malarina erklärt messerscharf und pointiert die Strategie Serbiens in Europa; Omar Sarsam schildert das „Krankengesicht“ der Araber; Leonhardsberger & Schmid begeistern mit musikalischen Parodien; das Duo „Flüsterzweieck“ entlarvt wieder einmal gekonnt gesellschaftliche Gepflogenheiten; der Blonde Engel reimt ebenso originell wie verblüffend alles auf „Schlehdornlikör“ – und die Musikband „Wiener Blond“ macht von Anfang bis Ende Stimmung mit ihren witzigen, fetzigen Stücken. Zum Schluss kommen dann alle nochmals auf die Bühne, um Omar Sarsams Klassiker „Oida, Oida“ zu intonieren. Ein Statement für die hoffentlich bessere Zukunft des Kabarett, der Kunst und der Gesellschaft im Ganzen, so selbstkritisch, wie es der Wiener Schmäh erlaubt.

Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.30 Uhr

Vom „Euroloch“ bis zum „Sternenhimmelphänomen“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights aus mehr als 500 Sendungen sind diesmal die Rateversuche von u. a. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Gerald Fleischhacker, Florian Scheuba, Rudi Roubinek, Thomas Maurer und Viktor Gernot zu sehen.

