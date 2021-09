Showdown für ORF-Krimierfolg „Soko Kitzbühel“

Start der 20. Staffel am 14. September in ORF 1

Wien (OTS) - Mehr als 12.000 spannende Fernsehminuten bei 270 herausfordernden Fällen in 20 Jahren: Ein letztes Mal sorgt die am längsten laufende ORF-Krimiserie für beste TV-Unterhaltung, wenn Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger ab 14. September 2021 (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1) noch einmal auf Hochtouren ermitteln – und nicht nur mit beruflichen, sondern auch privaten Herausforderungen konfrontiert werden. Den Top-Cops treu zur Seite stehen auch in diesen abschließenden 13 Folgen Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer. In der 20. Staffel ist auch Mercedes Echerer in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen. Einen Blick auf 20 Jahre Erfolgsgeschichte und 13 neue Fälle warfen Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Headwriterin Alrun Fichtenbauer gestern, am Mittwoch, dem 1. September, bei einem Presse-Frühstück in Anwesenheit von ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk und Produzent Florian Gebhardt.

In Episodenrollen standen u. a. Oliver Baier, Kristina Bangert, Julia Edtmeier, Serge Falck, Larissa Fuchs, Simone Hanselmann, Dorothee Hartinger, Doris Hindinger, Maddalena Hirschal, Ines Honsel, Jaschka Lämmert, Jeremy Miliker, Marcel Mohab, Simon Morzé, Aleksandar Petrovic, Wolfgang Rauh, Sabrina Reiter, Sonja Romei, Harald Schrott, Lisa-Lena Tritscher und Julian Weigend vor der Kamera. Regie führten erneut Rainer Hackstock, Claudia Jüptner-Jonstorff, Martin Kinkel, Gerald Liegel nach Drehbüchern von Alrun Fichtenbauer, Stefan Hafner und Thomas Weingartner, Harald Haller, Hermann Schmid sowie Ralph Werner. Die Dreharbeiten gingen von Juni bis Dezember 2020 in Kitzbühel und Umgebung über die Bühne. „Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „,Soko Kitzbühel‘ hat Fernsehgeschichte geschrieben“

„Die 20. Staffel bringt einen dichten Mix aus Spannung, Drama und Humor und stellt vor allem die persönlichen Geschichten der Hauptfiguren in den Vordergrund. ,Soko Kitzbühel‘ hat in den vergangenen 20 Jahren Fernsehgeschichte geschrieben – dafür bin ich sehr dankbar. Die erste Staffel ist mit einem ,Bombenschlag‘ gestartet, die Serie endet mit einem Feuerwerk.“

Jakob Seeböck: „Ein sehr schöner Abschluss“

Seit Staffel neun ist Jakob Seeböck als Lukas Roither mit dabei, Kommissar und zuletzt auch Chef der Truppe. Ob es für ihn ein Abschied mit Wehmut oder ein Aufbruch zu neuen Ufern ist? „Ein bisschen etwas von beidem. Ein Auge, das eine leichte Träne verdrückt, und ein Auge, das freudig in die Zukunft blickt. Zwölf Jahre sind eine sehr lange Zeit, ein richtig großer Lebensabschnitt für mich. Aber solange in einer fixen Serie gewesen zu sein, ist sowieso Luxus.“ Und Seeböck weiter über die neue Staffel: „Das ist die Staffel von Nina. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss geworden.“

Julia Cencig: „Eine riesige hochemotionale Geschichte“

2014 (Staffel 14) stand Julia Cencig zum ersten Mal als „Soko Kitzbühel“-Kommissarin Nina Pokorny am Set. Sieben Jahre später: „Mir fehlen die Kolleginnen und Kollegen, mir fehlt Kitzbühel, aber am allermeisten fehlt mir die Arbeit – es ist wunderbar, eine Hauptrolle in einem schönen Format spielen zu dürfen, und ich habe jeden einzelnen Drehtag und jeden einzelnen Take genossen.“ Und Cencig weiter über die neuen Folgen: „Abseits spannender Fälle, die zum Teil auch viel Heute-Bezug haben, haben alle auch wieder private lines bekommen. Nina Pokorny hat zum Ende der Staffel eine riesige hochemotionale Geschichte zu erzählen, die ich sehr gerne gespielt habe.“

„Soko Kitzbühel“ online

„Soko Kitzbühel“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

„Soko Kitzbühel“-Fans können die komplette Jubiläumsstaffel exklusiv ab 7. September bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit (www.flimmit.at) streamen. Zur Einstimmung finden sich auf Flimmit schon jetzt alle bisherigen Staffeln zum Nachsehen.

Mehr zur Serie und der 20. Staffel ist online unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at