„Warum Klassik?“: RSO Wien Musikvermittlungspodcast ab 8.9. auf Ö1

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 8. September startet der RSO Wien Musikvermittlungspodcast „Warum Klassik?“ auf Ö1. Gestaltet wird er von Leonard Eröd, Fagottist und Kontrafagottist im ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Musikvermittler der Reihe „RSO Musiklabor“. Eine Kurzversion der aktuellen Podcastfolge ist jeweils mittwochs in der Ö1-Reihe „Des Cis“ (11.30 Uhr) zu hören, die komplette Folge ist unter https://oe1.orf.at/warumklassik und https://radiothek.orf.at/ abrufbar.

In „Warum Klassik?“ ist unter anderem zu erfahren, dass es Memes nicht nur im Internet gibt, sondern auch in der Musik (und zwar schon seit Jahrhunderten), dass das langsamste Werk der Musikgeschichte über 600 Jahre lang ist und dass die Bezeichnung „Orchester“ eigentlich durch ein großes Missverständnis entstanden ist. Außerdem gibt es jede Menge Praxistipps: Wie findet man sich akustisch in symphonischen Klangmassen zurecht? Hört man besser mit geschlossenen oder offenen Augen? Und wenn die Musik dann aus ist: Wann muss man klatschen und wann nur husten? Mit von der Partie sind auch Eröds Kolleg/innen aus dem RSO Wien - zum einen in Einzelgesprächen, aber natürlich auch als klingendes Kollektiv: Mit zahlreichen Musikbeispielen aus dem RSO-Archiv werden sowohl bekannte als auch weniger bekannte Hörenswürdigkeiten präsentiert. Und vielleicht ist ja auch für erfahrene RSO-Fans etwas Neues dabei, wenn versucht wird zu enthüllen, ob es musikalische Naturgesetze gibt oder was das Geheimnis der großen Genies war. In der Ö1-Reihe „Des Cis“ (11.30 Uhr) ist ab 8. September jeweils mittwochs eine Kurzversion der aktuellen Podcastfolge „Warum Klassik?“ zu hören, die komplette Podcastfolge ist unter https://oe1.orf.at/warumklassik und https://radiothek.orf.at/ abrufbar.

