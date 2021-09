Buddys in der Sommerschule: Wenn Schüler/innen von Schüler/innen lernen

Sommerschul-Buddys erhalten als Dankeschön einen Büchergutschein.

Wien (OTS) - 725 Buddy-Schülerinnen und Buddy-Schüler unterstützen die Sommerschule 2021 freiwillig. Sie assistieren den Studierenden oder den Lehrkräften der Sommerschule und wirken bei der Organisation des projektorientierten Unterrichts mit. Dabei helfen die Buddys ihren Schulkolleginnen und Schulkollegen, die in der Sommerschule 2021 individuell und gezielt gefördert werden, und nehmen eine wichtige Vorbildfunktion ein.

Buddys tragen wesentlich dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler der Sommerschule gut auf das kommende Schuljahr vorbereitet sind. Buddys sammeln neue Einblicke und lernen das Schulleben aus einer anderen Perspektive kennen. Durch das Erklären von bereits Gelerntem profitieren sie aber auch inhaltlich. Die Buddy-Akademie, die auf YouTube abrufbar ist, bereitet die Buddys ortsungebunden und im eigenen Tempo auf die Sommerschule 2021 vor.

„Die Sommerschule zeigt deutlich, wie gerne Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen. Besonders freut es mich, dass sich heuer 725 Buddys freiwillig gemeldet haben um in den Ferien jüngere Schülerinnen und Schülern beim Lernen zu unterstützen. Dafür haben sie sich ein kleines Dankeschön verdient, danke an die IV und drei ihrer Mitgliedsunternehmen, die hier heuer Unterstützer sind“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

IV-Generalsekretär Mag. Christoph Neumayer: „Wir sehen die Sommerschule als wichtiges Bildungsangebot, nicht nur in der Corona Zeit. Viele Schülerinnen und Schüler brauchen im Sommer Hilfe beim Aufholen des Lernstoffs. Dass heuer so viele junge Menschen als Buddys aktiv sind, ist großartig. Dieses Engagement wollen wir daher gerne unterstützen.“

Als Dankeschön für ihren wichtigen Einsatz und ihr Engagement erhalten die Buddys nach dem Stattfinden der Sommerschule 2021 einen Büchergutschein. Die Industriellenvereinigung und ihre Mitgliedsunternehmen AVL List GmbH, Robert Bosch AG und Geberit ProduktionsGmbH & Co KG stellen diese Gutscheine zur Verfügung. Die Geschenkkarte ist in allen Thalia Filialen Österreichs bzw. auch online auf www.thalia.at einlösbar.

Detaillierte Informationen zur Sommerschule finden Sie unter:

www.sommerschule.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mathias Klein, BA

Pressesprecher

01 53120-5025

Mathias.Klein @ bmbwf.gv.at



Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

01 71135 2305

0664 841 2956

sandra.bijelic @ iv.at

www.iv.at

facebook.com/industriellenvereinigung

twitter.com/iv_news